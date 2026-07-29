Россия может значительно усилить удары по Украине: советник Зеленского сделал тревожное заявление

Атака РФ по Украине

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В России массово горят склады розничной торговли с продуктами военного назначения. В ответ на атаки страна-агрессорка, вероятнее всего, усугубит удары по Украине.

Об этом заявил советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Флэш) в среду, 29 июля.

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«Будут ли они атаковать еще больше наших объектов? Наверное, будут. Идет война с истощением ресурсов. Что именно, когда и где — никто, кроме врага, не знает. Российские блоггеры и СМИ даже публично выбирают какие-то цели на Google Maps», — отметил он.

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Флеш успокоил, что в Украине розничная торговля рассеяна по стране и по складам. Также, по его словам, украинский бизнес давно перераспределил большие склады на сотни маленьких.

«А вообще, не мы начали эту войну и не мы начали уничтожать склады (например, „Новой почты“ или АТБ). Если они будут продолжать террор, мы найдем, чем и как ответить», — подчеркнул Флэш.

Советник Зеленского призвал украинцев быть внимательными во время воздушных тревог и реагировать на сирены.

Удары РФ по Украине — последние новости

Напомним, днем 29 июля в Одессе раздались взрывы. Российская армия атаковала большой областной центр. Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что произошел прилет.

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Также под ударом врага 29 июля еще два областных центра: Запорожье и Сумы. В Запорожье кафиры ударили дронами по АЗС. А утром сбросили шесть КАБов на Сумы.

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