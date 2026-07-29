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Россия атаковала Украину из шести направлений, в ход пошли "Бандероли", есть попадания: где и куда до сих пор летит (карта)
Налет российских беспилотников охватил разные регионы Украины в ночь на 29 июля. В 10 локациях произошли «прилеты».
В ночь на 29 июля российские оккупанты атаковали Украину 80 ударными беспилотниками и дронами-имитаторами из шести направлений. Силы ПВО сбили и подавили 65 целей, однако есть зафиксированные попадания. Вражеская атака продолжается.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
В ночь на 29 июля российские войска совершили атаку с применением 80 ударных беспилотников разных типов. Среди них — Shahed (в том числе реактивные), «Гербера», «Италмас», барражирующие боеприпасы «Бандероль» и дроны-имитаторы «Пародия».
По предварительной информации, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 65 вражеских беспилотников типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и других моделей. Их сбивали на севере, юге и востоке Украины.
В то же время зафиксировано попадание 14 ударных дронов на 10 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых БпЛА зафиксировали еще на двух локациях.
По состоянию на утро воздушная атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остались вражеские беспилотники. В частности, дроны двигаются на Запорожье с юга и на Харьков с севера. Также сохраняется угроза применения баллистического вооружения по северо-восточному направлению.
Воздушная тревога уже распространилась на центральные области Украины.
К слову, несколькими днями ранее россияне нанесли массированный удар управляемыми авиабомбами по пищевому предприятию в Павлограде. Погибли трое работников, 29 получили ранения. Самых тяжелых пострадавших, в частности работницу Татьяну, в состоянии комы доставили в Днепр, где медики борются за их жизнь и оперируют минно-взрывные травмы.