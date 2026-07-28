Россия в третий раз атаковала то же гражданское судно в Черном море: что известно

Атака РФ на гражданское судно в Черном море

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Российские войска 28 июля снова обстреляли гражданское судно в Черном море. Это уже третий удар по этому кораблю.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Атака РФ на гражданское судно в Черном море — что известно

По его словам, под удар попало пустое балкерное судно, которое находилось в зоне безопасности.

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«В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря поражено гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза», — отметил глава ОВА.

Он также добавил, что этот корабль ранее уже дважды подвергался повреждениям в результате российских атак. Руководство Одесской ОВА отмечает, что систематические обстрелы гражданского флота являются сознательной провокацией со стороны страны-агрессора.

«Такие удары еще раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора», — подчеркнул Олег Кипер.

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