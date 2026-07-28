Россия массированно запустила реактивные дроны по Украине, удары по 5 направлениям: где и куда до сих пор летит (карта)

Воздушная тревога / © ТСН

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В ночь на 28 июля российские войска совершили массированную атаку, применив 131 ударный беспилотник, среди которых Shahed (в том числе реактивные), Гербера, Италмас и дроны-имитаторы Пародия. Сбито 107 враждебных целей, однако атака продолжается.

Об этом информируют Воздушные силы ВС Украины.

Запуски производились с территории Брянской, Курской и Орловской областей РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

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К отражению воздушного нападения были вовлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, силы беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 107 вражеских беспилотников разных типов на севере, юге, востоке и центре страны.

В то же время, зафиксировано попадание 16 ударных дронов на девяти локациях. Обломки сбитых БПЛА упали еще в шести местах.

Воздушная атака продолжается – в небе остаются вражеские беспилотники. Граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

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Что все еще в небе и куда летит

Как информируютПСУ :

реактивный БпЛА в направлении Барвенкового на Харьковщине с юго-запада;

реактивный БпЛА в направлении Недригайлова на Сумщине с юго-востока;

реактивный БпЛА движется по направлению Сум с юго-запада;

БпЛА на Запорожье с юга.

Напомним, утром 27 июля, около 09:24, в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистического вооружения из Курской области. Воздушные силы также предупредили об угрозе ударов КАБами по северо-востоку Харьковщины, движении ударных БпЛА на Сумы и реактивного дрона в направлении Павлограда на Днепропетровщине. Украинцев призвали немедленно пройти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это была уже вторая воздушная тревога за то утро.

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