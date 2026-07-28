Где и когда нельзя собирать грибы, чтобы не пожалеть: что говорят эксперты и народные приметы

Когда нельзя ходить по грибы / © unsplash.com

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Сбор грибов для многих украинцев — любимое летнее и осеннее дело. Однако опытные грибники хорошо знают: существуют ситуации, когда от похода в лес лучше отказаться. Одни предостережения имеют вполне практическое объяснение и подтверждаются рекомендациями специалистов, другие связаны с народными верованиями, передаваемыми из поколения в поколение. Эксперты отмечают: главное правило грибника — безопасность. А народные приметы могут быть интересной частью украинской культуры, хотя у них нет научного подтверждения.

Не стоит идти в лес после сильных ливней и урагана

Специалисты советуют воздержаться от похода в лес сразу после мощных гроз, урагана или длительных ливней. Из-за размокшей почвы повышается риск падения деревьев и крупных ветвей, а лесные дороги могут стать практически непроходимыми.

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Кроме того, во влажном лесу легко поскользнуться, травмироваться или потерять ориентировку.

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Не собирайте грибы вблизи автодорог и промышленных зон

Даже если гриб выглядит идеально, он может накапливать тяжелые металлы, выхлопные газы и другие опасные вещества. Именно поэтому микологи рекомендуют не собирать грибы:

у автомобильных трасс;

рядом с железной дорогой;

неподалеку от свалок;

на территории промышленных предприятий;

в пределах больших городов.

Такие грибы могут представлять опасность для здоровья.

Не отправляйтесь в лес, если плохо знаете местность

Ежегодно спасатели получают десятки сообщений о людях, которые заблудились во время «тихой охоты». Особенно опасно идти самому в незнакомый лес без заряженного телефона, карты или навигатора.

Перед походом желательно сообщить родным, куда именно вы планируете отправиться и когда вернетесь.

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Не собирайте старые, перезрелые и неизвестные грибы

Эксперты отмечают, что даже съедобный гриб с возрастом накапливает продукты распада и может терять свои вкусовые и пищевые свойства.

Также категорично нельзя класть в корзину грибы, в которых вы сомневаетесь хотя бы на один процент. Многие смертельно ядовитые виды очень похожи на съедобные.

Когда, по народным приметам, лучше не ходить за грибами

Наши предки внимательно наблюдали за природой и верили, что некоторые знаки могут предупреждать о неудачном дне для грибной охоты.

Самые распространенные народные приметы говорят, что не стоит идти в лес:

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в большие церковные праздники, когда лучше посвятить время молитве и отдыху;

во время сильной грозы;

если по дороге в лес перебежала черная кошка или есть другие плохие знаки — это считалось предупреждением;

если с утра человек поссорился с близкими — верили, что грибов не найдет.

Эти поверья являются частью народной традиции и не имеют подтверждения.

Почему не советовали ходить за грибами вечером

Во многих регионах Украины считали, что после заката лес «принадлежит» природе, поэтому собирать грибы вечером нежелательно.

Практическое объяснение тоже существует. В сумерках гораздо сложнее заметить ядовитые грибы, легко заблудиться или не заметить опасные препятствия на тропе.

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