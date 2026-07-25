Гент — ЛНЗ: где и когда смотреть ответный матч квалификации Лиги конференций

ЛНЗ — "Гент" / facebook.com/fclnz

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В четверг, 30 июля, черкасский ЛНЗ встретится с бельгийским "Гентом" в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2026/27.

Поединок состоится на стадионе "Геламко Арена" в бельгийском городе Гент. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Первая игра между командами состоялась 23 июля в польском городе Плоцк и завершилась вничью (0:0). Для черкасского клуба это был первый в истории еврокубковый матч.

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Где смотреть матч Гент — ЛНЗ

На территории Украины поединок "Гент" — ЛНЗ в прямом эфире можно посмотреть бесплатно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

Победитель этой пары в 3-м этапе квалификации Лиги конференций сыграет с триумфатором противостояния "Гетеборг" (Швеция) — "Левадия" (Эстония), а проигравший завершит выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что фанаты ПАОКа вывесили российский флаг на матче с "Динамо" в квалификации Лиги Европы.

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