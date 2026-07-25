Кремль / © Associated Press

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В России не прекращают утверждать якобы «мирное урегулирование» войны. В то же время Москва настаивает на собственных условиях и повторяет традиционные нарративы о «первопричинах конфликта».

Новое дерзкое заявление сделал посол РФ в Турции Сергей Вершинин.

По его словам, Россия якобы выступает за политико-дипломатическое завершение войны, но только при устранении так называемых «коренных причин конфликта», которыми Кремль уже не первый год оправдывает полномасштабное вторжение в Украину.

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В то же время дипломат страны-агрессорки нагло отверг возможность прекращения боевых действий. Мол, пауза позволит Украине перегруппировать силы и получить новое вооружение для продолжения «агрессивных действий».

Вершинин в лучших путинских традициях бросил дерзкие обвинения в адрес Киева. Забыв о российских ударах по жилым домам, больницам, школам и другой гражданской инфраструктуре, он лживо назвал «террористическими» действия ВСУ.

Напомним, Кремль уже почти год ищет виновных в «провале» переговоров на Аляске. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США якобы уверяли РФ, президент Украины Владимир Зеленский выполнит все необходимые условия для достижения мира. Впрочем, после того, как госсекретарь Марк Рубио опроверг существование каких-либо договоренностей, Лавров фактически принялся искать виновных в срыве собственной версии событий.

В то же время пресс-секретарь «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает новых предложений от США по «урегулированию» развязанной Россией войны против Украины, однако в то же время дал понять, что Москва не намерена прекращать боевые действия.

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