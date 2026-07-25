Францию охватили беспрецедентные пожары: премьер страны выступил со срочным заявлением

Лесной пожар (иллюстративное фото) / © Associated Press

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Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что лесные пожары, охватившие страну этим летом, достигли беспрецедентных масштабов. Из-за стихии только в департаментах Жиронда и Ланды уже эвакуировали более 141 тысячи человек.

Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Лекорня, в Жиронде спасатели столкнулись с редким явлением — конвективным пожаром, который создает собственные воздушные потоки, ускоряет распространение огня и внезапно может менять направление.

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«Специалисты гражданской безопасности никогда раньше не сталкивались с таким явлением», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что главным приоритетом власти остается защита жизни людей. По его словам, все приказы об эвакуации обязательны к исполнению, а при необходимости власти будут организовывать новые.

Для борьбы со стихией Франция мобилизует дополнительные силы. Общее количество военных, помогающих пожарным, превысит тысячу человек. Также к операции будут привлечены военные медики, дополнительные подразделения полиции и жандармерии, строительная техника и общественный транспорт для эвакуации населения.

Кроме того, в регион Жиронда будет доставлено 1,5 миллиона респираторов FFP2 для защиты жителей и спасателей от вредного дыма.

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Лечебницу призвал граждан не приближаться к районам, охваченным пожарами, и следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары во Франции и Испании заставляют туристов и местных жителей срочно покидать опасные районы. В некоторых отелях людей будят ночью из-за приближения огня и сильного задымления.

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