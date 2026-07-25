ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Францию охватили беспрецедентные пожары: премьер страны выступил со срочным заявлением

Лесные пожары во Франции достигли невиданного масштаба: только в Жиронде и Ландах эвакуировали более 141 тысяч человек. Самая опасная ситуация сложилась в Жиронде, где огонь создает собственные ветры и внезапно может менять направление.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Лесной пожар (иллюстративное фото)

Лесной пожар (иллюстративное фото) / © Associated Press

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что лесные пожары, охватившие страну этим летом, достигли беспрецедентных масштабов. Из-за стихии только в департаментах Жиронда и Ланды уже эвакуировали более 141 тысячи человек.

Об этом он сообщил в соцсети X.

По словам Лекорня, в Жиронде спасатели столкнулись с редким явлением — конвективным пожаром, который создает собственные воздушные потоки, ускоряет распространение огня и внезапно может менять направление.

«Специалисты гражданской безопасности никогда раньше не сталкивались с таким явлением», — подчеркнул премьер.

Он отметил, что главным приоритетом власти остается защита жизни людей. По его словам, все приказы об эвакуации обязательны к исполнению, а при необходимости власти будут организовывать новые.

Для борьбы со стихией Франция мобилизует дополнительные силы. Общее количество военных, помогающих пожарным, превысит тысячу человек. Также к операции будут привлечены военные медики, дополнительные подразделения полиции и жандармерии, строительная техника и общественный транспорт для эвакуации населения.

Кроме того, в регион Жиронда будет доставлено 1,5 миллиона респираторов FFP2 для защиты жителей и спасателей от вредного дыма.

Лечебницу призвал граждан не приближаться к районам, охваченным пожарами, и следовать указаниям местных властей.

Ранее сообщалось, что масштабные лесные пожары во Франции и Испании заставляют туристов и местных жителей срочно покидать опасные районы. В некоторых отелях людей будят ночью из-за приближения огня и сильного задымления.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
57
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie