Францію охопили безпрецедентні пожежі: прем’єр країни виступив із терміновою заявою

Лісова пожежа (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що лісові пожежі, які цього літа охопили країну, досягли безпрецедентних масштабів. Через стихію лише в департаментах Жиронда та Ланди вже евакуювали понад 141 тисячу людей.

Про це він повідомив у соцмережі X.

За словами Лекорню, у Жиронді рятувальники зіткнулися з рідкісним явищем — конвективною пожежею, яка створює власні повітряні потоки, прискорює поширення вогню та може раптово змінювати напрямок.

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«Фахівці цивільної безпеки ніколи раніше не стикалися з таким явищем», — наголосив прем’єр.

Він зазначив, що головним пріоритетом влади залишається захист життя людей. За його словами, всі накази про евакуацію є обов’язковими до виконання, а за потреби влада організовуватиме нові.

Для боротьби зі стихією Франція мобілізує додаткові сили. Загальна кількість військових, які допомагатимуть пожежникам, перевищить тисячу осіб. Також до операції залучать військових медиків, додаткові підрозділи поліції та жандармерії, будівельну техніку й громадський транспорт для евакуації населення.

Крім того, до регіону Жиронда доставлять 1,5 мільйона респіраторів FFP2 для захисту жителів і рятувальників від шкідливого диму.

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Лекорню закликав громадян не наближатися до районів, охоплених пожежами, та неухильно виконувати вказівки місцевої влади.

Раніше повідомлялось, що масштабні лісові пожежі у Франції та Іспанії змушують туристів і місцевих жителів терміново залишати небезпечні райони. У деяких готелях людей будять серед ночі через наближення вогню та сильне задимлення.

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