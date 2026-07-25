Скандал на Закарпатті: хворого на туберкульоз чоловіка з інвалідністю насильно утримували у ТЦК

Людину з інвалідністю незаконно утримували у ТЦК Закарпаття / © Дмитро Лубінець

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В Україні розслідують черговий випадок ймовірного порушення прав людини під час мобілізаційних заходів. На Закарпатті працівники поліції доправили до районного ТЦК та СП чоловіка 1970 року народження, який має інвалідність та хворобу на туберкульоз. Попри наявність усіх документів, що підтверджують право на відстрочку, його продовжували утримувати.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За словами Омбудсмена, затриманий потребує постійного лікування та регулярного прийому медикаментів. Однак під час перебування в підрозділі ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги та позбавили можливості вчасно прийняти необхідні препарати.

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Після отримання звернення Дмитро Лубінець невідкладно доручив своєму Представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову перевірити викладені факти.

«Завдяки оперативному реагуванню чоловіка звільнили, а його законне право на відстрочку — поновили», — зазначив Уповноважений.

Справою займаються ДБР та прокуратура

Попри звільнення громадянина, викладені обставини вимагають правової оцінки. За фактом можливого перевищення службових повноважень направлено звернення до кількох відомств:

До Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону — щодо можливого перевищення влади військовою службовою особою;

До Державного бюро розслідувань (ДБР) — щодо дій працівників правоохоронних органів;

До Військової служби правопорядку (ВСП) та ОК «Захід» — для проведення службового розслідування.

Дмитро Лубінець наголосив, що мобілізація в умовах війни є необхідною, але вона не повинна здійснюватися всупереч закону, адже такі випадки дискредитують державні інституції.

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«Спроби закривати очі на очевидні факти, коли законне право людини підтверджене документами, неприпустимі. Це не посилює обороноздатність держави, а навпаки — підриває довіру українців», — підкреслив Омбудсмен.

Корисні контакти: Якщо ваші права порушують, ви можете звернутися до Уповноваженого ВРУ з прав людини:

Гаряча лінія: 1678

E-mail: hotline@ombudsman.gov.ua

Адреса: вул. Інститутська, 21/8, м. Київ, 01008

Нагадаємо, раніше Дмитро Лубінець під час пленарного засідання Верховної Ради заявив про те, що в Україні зафіксовано катастрофічне зростання звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. Омбудсмен повідомив про тисячі випадків насильства та навіть летальні випадки у приміщеннях ТЦК.

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