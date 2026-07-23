Мобілізація в Україні. Ілюстративний колаж / © ТСН.ua

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Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут заявив, що в Україні збільшують кількість груп оповіщення ТЦК.

Про це він заявив в інтерв’ю Романові Кравцю для проєкту «Дивись» на «Українській правді».

Говорячи про неефективність системи мобілізації, Чмут між іншим упом’янув, що кількість груп оповіщення ТЦК, які займаються безпосередньо мобілізаційними заходами на вулицях, зараз збільшують.

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«Тому що є план — 30 тисяч (мобілізованих в місяць — Ред.) В кожного ТЦК та СП є групи оповіщення, які, до речі, зараз збільшуються. Це теж „затравочка“ до того, як ми хочемо реформувати систему. І ці групи ТЦК мають виконати план. Бо так побудована система — якщо ти не виконуєш план, то йдеш замість плану. Відповідно, вони починають створювати механізми, як цей план обманути. Вони набирають, кого можуть набратт. Придумують схеми, коли людину заводять, а вона „губиться“ — вона фейково потрапляє в навчальний центр, її списують, знімають з „Оберегу“ тощо. Бо треба набрати 30 тисяч людей», — сказав Чмут.

На його думку, зараз треба мобілізовувати менше, але якісніше.

Раніше Тарас Чмут попередив, що фронт може провалитися «в один момент».

Також він порадив українцям продумати план на холодний сезон, зокрема розглянути можливість тимчасового переїзду до села, невеликого міста або навіть за кордон.

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