Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі підкреслила стрункі ноги сатиновою мінісукнею

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— опублікувала у своєму Instagram нову серію знімків, зроблених під час відпочинку на яхті.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для фотосесії зірка обрала ніжну молочну мінісукню з сатину, прикрашену мереживом. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру моделі та акцентувало увагу на її довгих ногах. Образ Розі доповнили великі сонцезахисні окуляри, мінімалістичні прикраси та білі манікюр і педикюр.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши Розі компліментами. Багато хто відзначив її елегантний образ, бездоганну фігуру та вміння навіть у простих образах мати розкішний вигляд.

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Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, що раніше засмагла Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в ефектних купальниках.

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