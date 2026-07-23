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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
1 хв

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі підкреслила стрункі ноги сатиновою мінісукнею

Зірка влаштувала фотосесію на борту яхти.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— опублікувала у своєму Instagram нову серію знімків, зроблених під час відпочинку на яхті.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Для фотосесії зірка обрала ніжну молочну мінісукню з сатину, прикрашену мереживом. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру моделі та акцентувало увагу на її довгих ногах. Образ Розі доповнили великі сонцезахисні окуляри, мінімалістичні прикраси та білі манікюр і педикюр.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши Розі компліментами. Багато хто відзначив її елегантний образ, бездоганну фігуру та вміння навіть у простих образах мати розкішний вигляд.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, що раніше засмагла Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в ефектних купальниках.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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