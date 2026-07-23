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- Шоу-бізнес
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Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі підкреслила стрункі ноги сатиновою мінісукнею
Зірка влаштувала фотосесію на борту яхти.
39-річна британська супермодель та колишня «ангел» Victoria’s Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі— опублікувала у своєму Instagram нову серію знімків, зроблених під час відпочинку на яхті.
Для фотосесії зірка обрала ніжну молочну мінісукню з сатину, прикрашену мереживом. Вбрання вигідно підкреслило струнку фігуру моделі та акцентувало увагу на її довгих ногах. Образ Розі доповнили великі сонцезахисні окуляри, мінімалістичні прикраси та білі манікюр і педикюр.
Шанувальники не залишили цю публікацію без уваги, засипавши Розі компліментами. Багато хто відзначив її елегантний образ, бездоганну фігуру та вміння навіть у простих образах мати розкішний вигляд.
Нагадаємо, що раніше засмагла Розі Гантінгтон-Вайтлі позувала в ефектних купальниках.