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Король Філіп VI кумедно відреагував на звання "талісман іспанської збірної": що сказав монарх
Аудієнція з королівською родиною у палаці Сарсуела у вівторок подарувала журналістам одну із найкумедніших історій тижня після історичної перемоги збірної Іспанії у фіналі чемпіонату світу з футболу.
Під час офіційного вітання президента регіонального уряду Андалусії Хуанми Морено король Філіп VI поділився з пресою кумедною новиною щодо спортивного тріумфу, досягнутого минулої неділі в Сполучених Штатах.
Коли вони обоє поверталися до офісу після сімейної фотосесії, один із присутніх журналістів уголос зауважив, що монарх — справжній «талісман удачі» збірної Іспанії. Почувши це, король Філіп, не роздумуючи, обернувся, знову визирнув у бік преси і зі сміхом відповів: «Ви кажете, що я талісман удачі? А талісмани – гравці», - додав він, пише vanitatis.
Жарт виник через різноманітні журналістські аналізи, які після недільного фіналу на стадіоні «МетЛайф» проти Аргентини приписали королю Іспанії якусь містичну ауру удачі. Монарх був одним із небагатьох, хто був присутнім на двох великих тріумфах іспанського футболу: фіналі в Йоганнесбурзі 2010 року, тоді ще будучи принцем Астурійським, і на другій перемозі, здобутій у ці вихідні у Сполучених Штатах.
Філіп VI також був присутнім у VIP-ложах на перемогах у чемпіонатах Європи у Відні (2008), Києві (2012) та зовсім нещодавно у Берліні (2024), де він відвідав матч разом із інфантою Софією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як принцеса Леонор кумедно підколола футболіста іспанської збірної на прийомі у палаці.