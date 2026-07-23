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Страшні цифри демографії: дітей стає дедалі менше, школи не можуть набрати першачків
За даними «Опендатабот», на одного народженого — на сьогоднішній день майже чотири померлих.
Через падіння народжуваності школи вже не можуть набрати перші класи у Києві, а до 2030 року кількість першачків в Україні може скоротитися ще на третину.
Про це повідомила в етері Київ24 співголова ГО «Батьки SOS» Альона Парфьонова.
За даними «Опендатабот», на одного народженого — на сьогоднішній день майже чотири померлих.
«І ми розуміємо, до чого це призведе. А в цьому році ми не набираємо перші класи. І це проблема вже не лише сільських маленьких шкіл, це проблема вже Києва. Ми не лише не набираємо перші класи», — розповіла вона.
Парфьонова наголосила, що проблема торкнулася й старшої школи через реформу.
«Ми також маємо проблему з 10–11 класами, тому що дійсно реформа дала свої результати після 9-го класу. Багато хто пішов до профтехів, і школи залишаються, наприклад, з одним класом з 16 учнів. І це величезне фінансове навантаження на будь-який заклад. І такі класи будуть розформовуватися. Їх будуть приєднувати до тих шкіл, де є хоча б один або два сформовані класи і більше 20 учнів», — додала вона.
Співголова ГО зауважила, що, за даними Інституту освітньої аналітики, до 2030 року кількість першачків скоротиться на третину.
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