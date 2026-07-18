Заплатите штраф до 5000 євро: блогерка розповіла про німецькі закони, які шокують українців

Реклама

У Німеччині діє чимало суворих законів та правил, які часто шокують українських емігрантів своїми неочікуваними обмеженнями — наприклад, особливими вимогами до дитячого дозвілля чи шопінгу в крамницях.

Про специфічні заборони та серйозні грошові стягнення, з якими можна зіткнутися в цій країні, розповіла блогерка Катерина (@fraukatty), яка ділиться власним десятирічним досвідом життя в німецькому суспільстві у своєму TikTok.

Пропуск школи заради відпустки

Через сувору систему обов’язкової шкільної освіти (Schulpflicht) німецькі родини не можуть самовільно забирати дітей з уроків заради відпочинку. Поїздка у відпустку під час навчання без офіційного дозволу від директора школи вважається правопорушенням, за яке батькам загрожує чималий штраф від контролюючих органів.

Реклама

«На період навчання дитини у школі батьки не можуть просто забрати дитину зі школи і поїхати з нею у відпустку», — розповіла блогерка.

За прогули школи дитиною у Німеччині, її батьків можуть оштрафувати, зазначає канал ZDF. Сума штрафу може становити від п’яти до 1000 тисячі євро.

Вживання продуктів у магазинах до оплати на касі

У Німеччині заборонено їсти чи пити продукти до їхньої безпосередньо в магазині. До моменту оплати на касі будь-яка продукція в магазині залишається власністю торговельної мережі.

«Зайшли голодними до супермаркету і вам захотілося попити і поїсти, ви відкрили товар і почали це робити, не дійшовши на касу і не оплативши цей товар? Тоді будьте готові заплатити штраф», — зазначила Катерина.

Реклама

Блогерка не розуміє логіки цього правила, адже воно ставить під загрозу здоров’я покупців, наприклад, діабетиків або тих, кому раптово стало зле і терміново знадобився ковток води. У подібних ситуаціях очікування в черзі до касира може бути просто небезпечним для життя.

«Моїй подрузі одного разу «прилетів» штраф і вона вимушена була заплатити, оскільки не можна категорично вживати продукти, які ви ще не оплатили», — поділилася українка.

Однак у коментарях під відео, користувачі не погодилися із цим. Чимало людей, ділячись власним досвідом, зауважили, що продукти та воду їм вдавалося вживати у супермаркеті до оплати на касі, і ніяких заборон щодо цього не було.

Коментарі під відео Катерини у TikTok / © скриншот

Коментарі під відео Катерини у TikTok / © скриншот

Коментарі під відео Катерини у TikTok / © скриншот

Заборона ночівлі на власній дачі

Крім того, за словами українки, у Німеччині діє заборона на ночівлю в дачних чи літніх будиночках, оскільки такі споруди не обладнані належними системами протипожежного захисту. Тим, хто знехтує цим правилом, загрожує штраф.

Реклама

«Не можна ночувати на дачі, тому що це, як то кажуть, порушує протипожежну безпеку. А якщо все там встановити, чому не можна там влітку ночувати? Теж якось дивно», — зауважила Катерина.

Недоглянутий сад

У Німеччині також не потерплять занедбаного саду чи безладу на подвір’ї, ділиться українка Катерина. Вона додає, що «пильні» сусіди без зволікань повідомлять про таке порушення керівництво кооперативу.

«Купили дачу? Будьте готові підтримувати порядок та доглядати за нею. У деяких випадках за занедбану ділянку теж можуть оштрафувати», — попередила дівчина.

Зауважимо, згідно з Федеральним законом про малі сади (BKleingG), орендарі ділянок зобов’язані підтримувати порядок, уникати захаращення та навіть вирощувати встановлену кількість культурних рослин.

Реклама

За невиконання цих умов на господарів чекають офіційні попередження та вимоги навести лад, а якщо ситуація не зміниться — з ними можуть просто розірвати договір оренди. І хоча загальнонаціонального штрафу за некошену траву чи бур’яни не існує, конкретні грошові стягнення часто прописують у внутрішніх статутах самих садових товариств.

Українці в Німеччині — останні новини

Українська блогерка з Німеччини Світлана отримала рахунок на майже 90 євро від колекторів через три місяці після покупки в Rossmann на 28 євро, хоча мала на руках чек і достатньо коштів на картці. Жінка сплатила борг, але обурена, що про помилку їй повідомили лише через кілька місяців із нарахованими відсотками.

Також у Німеччині риболовля регулюється жорсткими законами — від обов’язкової ліцензії та спеціального сачка до вимірювання улову з фіксацією в реєстрі, а порушення караються великими штрафами. Правила відрізняються залежно від федеральної землі, наприклад, у Тюрингії потрібно сплатити 25 євро за тримісячний збір і ще 19 євро за одноденний дозвіл на визначених водоймах.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини партнерів