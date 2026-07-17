"Благаю, будьте обережні": українка після покупки в магазині у Німеччині отримала рахунок від колекторів (фото)

Похід до магазину закінчився листом від колекторів / © pixabay.com

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Українка Світлана, яка живе в Німеччині та веде блог про життя за кордоном, поділилася історією, яка викликала жваве обговорення в соцмережах. Жінка розповіла, що через три місяці після звичайної покупки в одному з магазинів вона отримала лист від колекторської компанії з вимогою сплатити майже 90 євро.

Про це йшлося у відео @svitlana в tiktok.

За словами блогерки, вона придбала в магазині товари на 28 євро та розрахувалася банківською карткою. Після оплати отримала касовий чек і була впевнена, що гроші успішно списалися.

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Українка заявила, що після покупки в Німеччині їй виставили рахунок на 90 євро Скрін відео @svitlana/tiktok

Однак через три місяці їй надійшов лист, у якому повідомлялося, що магазин так і не отримав оплату. Окрім вартості покупки, жінці довелося сплатити додаткові нарахування та витрати на роботу колекторської компанії.

«Благаю, просто будьте обережні. Учора я отримала лист від колекторської компанії, в якому зазначено, що я нібито винна майже 90 євро. Я була просто в шоці», — розповіла Світлана.

За її словами, вона не розуміє, чому платіж не пройшов, адже на банківській картці були кошти, а після розрахунку вона отримала чек.

«З’ясувалося, що три місяці тому я зробила покупки в Rossmann на 28 євро. Але гроші до магазину так і не надійшли. При цьому в мене був чек, який підтверджував, що оплата нібито пройшла. На картці були кошти, тому я досі не розумію, чому вони не списалися», — пояснила блогерка.

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Найбільше її обурило те, що про проблему вона дізналася лише через кілька місяців, коли сума боргу вже значно зросла.

«Через три місяці мені повідомили, що магазин не отримав оплату, а тепер я маю заплатити вже майже 90 євро, адже до суми додалися відсотки та витрати на колекторську компанію. Невже я винна в тому, що платіж не пройшов? І чому про це мені повідомили лише через три місяці?» — сказала вона.

Світлана зазначила, що зрештою сплатила необхідну суму, щоб уникнути подальших проблем, хоча досі вважає ситуацію несправедливою.

Реакція Мережі

Історія Світлани викликала активне обговорення серед користувачів.

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У коментарях багато українців, які проживають у Німеччині, написали, що вже стикалися зі схожими випадками в різних магазинах.

Дехто зізнався, що після таких ситуацій перейшов на оплату готівкою, а інші порадили регулярно перевіряти виписки з банківського рахунку та зберігати чеки після покупок.

Нагадаємо, раніше біженка з України розповіла, що треба знати перед відпочинком у Німеччині. Навіть звичайна риболовля в країні має чіткі правила. Там потрібні документи, ліцензія та спеціальне спорядження. Порушення можуть обернутися значними штрафами.

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