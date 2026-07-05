Вхідні двері / © unsplash.com

Реклама

Якщо у Німеччині вхідні двері лише прихлопнути, не повернувши ключ у замку, це може розцінюватися як недбале ставлення до майна. І ця помилка може коштувати тисячі євро.

Про це розповів адвокат Юрій Демченко.

У разі крадіжки, якщо зловмисники проникнуть до квартири, а двері були лише захлопнуті, а не замкнені на ключ, страхова компанія може відмовити у відшкодуванні збитків навіть за наявності чинного страхового поліса.

Реклама

За його словами, також якщо під час проникнення до житла злочинці пошкодять саму квартиру, орендодавець має право вимагати відшкодування від орендаря. Зокрема, якщо грабіжники:

пошкодили двері або замки;

розбили вікна;

завдали іншої шкоди майну, яке належить власнику житла.

зіпсували скляні перегородки чи двері;

У таких випадках не до кінця замкнені двері можуть стати аргументом для звинувачення орендаря в недбалості.

Юрист підкреслив, що двері треба замикати навіть на кілька хвилин, незалежно від тривалості вашої відсутності.

Нагадаємо, українська біженка розповіла про шокувальні правила поховання у Німеччині.

Реклама

Новини партнерів