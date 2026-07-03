"Коштує, як мінімалка в Україні": біженка шокувала ціною за похід в кіно у Німеччині (відео)

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Для багатьох українців, які через війну опинилися за кордоном, звичні домашні розваги можуть здаватися справжньою розкішшю.

Українська біженка в Німеччині Людмила Русіна поділилася своїми враженнями від місцевих цін на дозвілля, які здатні шокувати пересічного українця.

За її словами, вартість одного вечора у німецькому кінотеатрі цілком може виявитися, як мінімальна місячна зарплатня в Україні.

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«Коли я вперше побачила тут ціни на квитки, то була, м’яко кажучи, здивована. І попри те, що доходи в Німеччині доволі високі, а сімейні знижки пропонують чи не всюди, зокрема і в кінотеатрах, для багатьох німців похід в кіно — це справжнє свято, а не звичний спосіб провести вихідні», — розповіла Людмила.

Вона додає, що стандартний відпочинок для невеликої родини, який включає безпосередньо самі квитки, попкорн та напої, легко може спустошити гаманець приблизно на 100 євро (близько 5200 гривень). Ціни на квитки стартують від 10 до 20 євро, а за велике відро попкорну доведеться викласти майже 20 євро, що перевищує тисячу гривень.

Попри такі високі розцінки, попит на кіносеанси інколи б’є всі рекорди, особливо коли йдеться про рідне мистецтво. Людмила згадує, як один із кінозалів Німеччини зібрав повний аншлаг, адже там показували кіно українською мовою.

«Але сьогодні зовсім інший випадок. І попри сорокаградусну спеку зал переповнений. І не тому, що квитки подешевшали, а тому, що показують українське кіно, українською мовою, і вже немає значення ні ціна квитка, ні навіть сюжет. Найважливіше — це на кілька годин хоча б зануритися в рідну атмосферу, побачити на великому екрані такі дорогі серцю місця. Комусь поплакати, якщо хочеться, а комусь — просто на мить перенестись додому», — підсумувала українка.

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Українці за кордоном — останні новини

Уряд Німеччини анонсував реформу соцвиплат для українців із тимчасовим захистом, яка набуде чинності від 1 липня 2026 року через тривалість погодження законопроєкту. Ключові зміни передбачають жорстке розмежування умов залежно від дати в’їзду: для прибулих до квітня 2025 збережуть суми, але посилять вимоги до працевлаштування, тоді як новоприбулі після цього терміну отримають значно меншу допомогу, перехід на картки Bezahlkarte та обмежений медстрах.

Також у Європі фіксують системне скорочення допомоги українським біженцям, що, на думку комісара Ради Європи з прав людини, створює тиск з метою примусити людей до повернення, особливо вразливі категорії на кшталт пенсіонерів. Водночас посилення антимігрантських настроїв, яке радикали підігрівають через початково зависокий рівень підтримки, додає загальної напруги навколо українців у країнах ЄС.

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