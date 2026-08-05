Україну накрила аномальна 40-градусна спека та тропічні ночі: коли прийде похолодання

Україну накрила аномальна спека / © Associated Press

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Через спеку в Україні в усіх областях, крім Харківської та Запорізької, оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Ночі теж будуть тропічними — до 23 градусів. Ця гаряча повітряна хвиля протримається, попередньо, до суботи. Отже, синоптики наполегливо радять пити якомога більше води, шукати затінок, не нехтувати головними уборами та носити світлий легкий одяг із натуральних тканин.

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Пекельна жарінь у Європі: червоний рівень небезпеки

40-градусна жарінь накрила Європу. Найвищий рівень небезпеки оголосили у 25 містах Італії!

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Температура сягатиме 40 градусів. Тож червоний рівень небезпеки запровадили для 25 із 27 великих міст країни, попередивши про високий ризик для здоров'я не лише вразливих категорій населення, а й усіх громадян.

Попередження дали й у Нідерландах — температура повітря в окремих регіонах становить 35 градусів.

Історична посуха, обміління річок та загроза для АЕС

На тлі аномально високих температур у Європі продовжують вирувати лісові пожежі, а ще — рекордно міліють річки.

Франція: рівень води у малих річках і струмках станом на кінець липня сягнув історичного мінімуму для цієї пори року. Посуху називають історичною.

Румунія: серйозні проблеми спричиняє й зневоднення Дунаю — напередодні Румунія вже змінювала напрям води, аби забезпечити роботу атомної електростанції «Чернавода». Хоча зрештою і довелось експортувати електрику з України.

Угорщина: через те саме стихійне лихо бідкається й Угорщина, адже єдина атомка «Пакш» теж під загрозою відключення, бо рівень води у головній артерії занизький.

Молдова: запроваджують заходи економії електроенергії та води й у Молдові — через низький рівень води у Дністрі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПРОГНОЗ ПОГОДИ НА 5 СЕРПНЯ: СПЕКА НАКРИЄ КІЛЬКА РЕГІОНІВ!

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