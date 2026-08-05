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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Масований удар по Київщині: багато жертв, у кількох районах великі пожежі та масштабні руйнування - усі деталі (фото)

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Масований удар по Київщині: багато жертв, у кількох районах великі пожежі та масштабні руйнування - усі деталі (фото)

© ДСНС

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі 5 серпня російські війська здійснили масований удар по Київській області. У кількох районах є влучання. Під час атаки щонайменше 14 людей загинули та 27 постраждали.

Що відомо про атаку і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Київській області протягом ночі кілька разів оголошували тривогу. Остання закінчилася о 05:32. Військові попереджали про загрозу дронів та ракет.

«Цієї ночі Київщина знову пережила одну з найтрагічніших ворожих атак», — заявив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко

Що відомо про жертв

Станом на 07:30 відомо, що під час обстрілу 14 людей загинули, а 27 отримали різні травми.

Керівник ОВА уточнив, що найбільше жертв у у Броварському районі, де загинули дев’ятеро людей. У Бучанському районі — четверо загиблих, а на Фастівщині — один.

Атака на Київщину — наслідки

За даними ДСНС, на Київщині внаслідок російських ударів виникли масштабні пожежі на території логістичних і складських комплексів, виробничих підприємств, торговельних та інших об’єктів у Броварському, Бучанському та Фастівському районах.

У Броварському районі виникли масштабні пожежі складських будівель у Броварах, селищі Велика Димерка, селах Квітневе і Перемога.

У Фастівському районі на території одного з підприємств ліквідовано пожежу транспортних засобів.

У Бучанському районі триває ліквідація пожежі складської будівлі в селі Чайки. У Софіївській Борщагівці рятувальникам вже вдалося ліквідувати пожежу на території логістичного підприємства.

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС

/ © ДСНС

© ДСНС



Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
5213
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