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Массированный удар по Киевщине: много жертв, в нескольких районах крупные пожары и масштабные разрушения – все детали (фото)
Ночью 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В нескольких районах есть попадания. В ходе атаки по меньшей мере 14 человек погибли и 27 пострадали.
Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.
В Киевской области ночью несколько раз объявляли тревогу. Последняя закончилась в 05.32. Военные предупреждали об угрозе дронов и ракет.
«Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак», — заявил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко
Что известно о жертвах
По состоянию на 07:30 известно, что при обстреле 14 человек погибли, а 27 получили разные травмы.
Руководитель ОВА уточнил, что больше всего жертв в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе — четверо погибших, а в Фастовском — один.
Атака на Киевщину – последствия
По данным ГСЧС , в Киевской области в результате российских ударов возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых и других объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.
В Броварском районе возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Большая Дымерка, селах Квитневое и Победа.
В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.
В Бучанском районе идет ликвидация пожара складского здания в селе Чайки. В Софиевской Борщаговке спасателям удалось ликвидировать пожар на территории логистического предприятия.