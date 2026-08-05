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Ночью 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киевской области. В нескольких районах есть попадания. В ходе атаки по меньшей мере 14 человек погибли и 27 пострадали.

Что известно об атаке и ее последствиях, читайте в материале ТСН.ua.

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В Киевской области ночью несколько раз объявляли тревогу. Последняя закончилась в 05.32. Военные предупреждали об угрозе дронов и ракет.

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«Этой ночью Киевщина снова пережила одну из самых трагических вражеских атак», — заявил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко

Что известно о жертвах

По состоянию на 07:30 известно, что при обстреле 14 человек погибли, а 27 получили разные травмы.

Руководитель ОВА уточнил, что больше всего жертв в Броварском районе, где погибли девять человек. В Бучанском районе — четверо погибших, а в Фастовском — один.

Атака на Киевщину – последствия

По данным ГСЧС , в Киевской области в результате российских ударов возникли масштабные пожары на территории логистических и складских комплексов, производственных предприятий, торговых и других объектов в Броварском, Бучанском и Фастовском районах.

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В Броварском районе возникли масштабные пожары складских зданий в Броварах, поселке Большая Дымерка, селах Квитневое и Победа.

В Фастовском районе на территории одного из предприятий ликвидирован пожар транспортных средств.

В Бучанском районе идет ликвидация пожара складского здания в селе Чайки. В Софиевской Борщаговке спасателям удалось ликвидировать пожар на территории логистического предприятия.







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