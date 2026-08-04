Одна страна ЕС прекращает предоставлять временную защиту части украинских мужчин: что известно

Временная защита / © ТСН

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Европейский Союз официально изменил правила пребывания граждан Украины, введя жесткие ограничения для вновь прибывших мужчин призывного возраста, не выполнивших свои воинские обязанности.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Чехии.

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Чехия прекращает предоставлять временную защиту украинцам призывного возраста — что известно

Согласно опубликованному 4 августа 2026 года в Официальном журнале ЕС Имплементационному решению Совета ЕС, временная защита для спасающихся от войны людей продлена до марта 2028 года.

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В то же время, документ существенно корректирует условия его предоставления. Для заявлений, поданных на следующий день после публикации, защита не будет предоставляться повторно или впервые лицам, которые не докажут выполнение своих воинских обязанностей в Украине.

«Наше правительство давно выступает за усиление условий предоставления временной защиты, и я ценю то, что нам удалось добиться согласия между государствами-членами. Это решение ограничит количество вновь прибывших на десятки процентов. Впоследствии это также снизит нагрузку на наши возможности и разгрузит чешскую систему здравоохранения и социального обеспечения», — отметил министр внутренних дел Любомир Метнар.

Согласно новым правилам Чехии, чтобы получить временную защиту, украинские мужчины должны подтвердить исполнение своих военных обязанностей через приложение Резерв+. Это касается тех, кто подает первоначальные или повторные заявления, а также оформляет защиту для воссоединения семьи. Однако это не касается тех, кто уже имеет действительную защиту в Чехии и непрерывно ее сохранял.

Отмечается, что продлить уже имеющуюся защиту до конца марта 2028 можно будет по привычной схеме: сначала онлайн-регистрация, а затем визит в МВД для получения наклейки в визу. Во время этого стандартного продления подтверждать военные обязанности не нужно.

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Временная защита для украинцев — последние новости

Напомним, по состоянию на конец апреля 2026 года за пределами Украины, без учета России, находилось 5,762 млн. украинских беженцев. Большинство из них проживает в европейских странах , а больше всего украинцев приняли Германия и Польша.

Известно, что Евросоюз продлил временную защиту для украинцев до марта 2028 года. Однако это касается не всех. Тем, кто подает документы впервые, придется доказать исполнение воинского долга.

Раньше мы писали, если украинцы теряют временную защиту, это вовсе не означает, что им придется немедленно возвращаться домой. Об этом ранее заявляли на фоне информации о возможной отмене этого статуса в ЕС.

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