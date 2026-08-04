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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
332
Время на прочтение
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Зеленский раскрыл новые данные о потерях армии РФ за месяц: шокирующие цифры

Владимир Зеленский сообщил, сколько россиян уничтожили украинские дроны только за июль 2026 года.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

Только за один месяц украинские Силы обороны нанесли врагу масштабные потери с помощью беспилотников, уничтожив и тяжело ранив десятки тысяч российских военных с четким видеоподтверждением.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

«В общей сложности за этот июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками. Это ликвидированы и тяжелоранены. И это только то, что у него есть четкое видеоподтверждение», — сообщил президент.

По его словам, среди подразделений наибольших результатов по поражению достигло спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины, которое стало первым по количеству поражений.

Владимир Зеленский отметил, что общая тенденция на фронте остается неизменной — российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч военных. Ожидается, что в распоряжении украинской армии и всех подразделений сил обороны и безопасности появится еще больше беспилотников.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сравнил реальные масштабные потери обеих армий и раскрыл обновленные данные о количестве погибших и раненых на фронте.

Также армия РФ пытаются захватить Лиман в Донецкой области. Россияне рассматривают город как плацдарм для наступления в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее мы писали, что Силы обороны Украины успешно контратакуют и проводят собственную наступательную операцию на Купянском направлении, оттесняя оккупантов к границе и срывая планы врага по прорыву обороны.

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Дата публикации
Количество просмотров
332
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