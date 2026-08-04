Зеленский раскрыл новые данные о потерях армии РФ за месяц: шокирующие цифры

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Только за один месяц украинские Силы обороны нанесли врагу масштабные потери с помощью беспилотников, уничтожив и тяжело ранив десятки тысяч российских военных с четким видеоподтверждением.

Об этом сообщает президент Владимир Зеленский.

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«В общей сложности за этот июль на фронте всеми нашими подразделениями было уничтожено 30 тысяч 272 россиянина именно беспилотниками. Это ликвидированы и тяжелоранены. И это только то, что у него есть четкое видеоподтверждение», — сообщил президент.

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По его словам, среди подразделений наибольших результатов по поражению достигло спецподразделение «Альфа» Службы безопасности Украины, которое стало первым по количеству поражений.

Владимир Зеленский отметил, что общая тенденция на фронте остается неизменной — российские войска ежемесячно теряют около 30 тысяч военных. Ожидается, что в распоряжении украинской армии и всех подразделений сил обороны и безопасности появится еще больше беспилотников.

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Напомним, ранее Владимир Зеленский сравнил реальные масштабные потери обеих армий и раскрыл обновленные данные о количестве погибших и раненых на фронте.

Также армия РФ пытаются захватить Лиман в Донецкой области. Россияне рассматривают город как плацдарм для наступления в направлении Славянска и Краматорска.

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Ранее мы писали, что Силы обороны Украины успешно контратакуют и проводят собственную наступательную операцию на Купянском направлении, оттесняя оккупантов к границе и срывая планы врага по прорыву обороны.

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