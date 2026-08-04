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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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ВСУ пошли в контратаку и наступают на ключевом направлении фронта — детали операции от ISW

Силы обороны Украины успешно контратакуют и проводят собственную наступательную операцию на Купянском направлении, оттесняя оккупантов к границе и срывая планы врага по прорыву обороны.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Российская оккупационная армия 2 и 3 августа продолжала наступление на Купянском направлении, однако Силы обороны Украины контратаковали в этом районе. Кроме того, ВСУ проводят свою наступательную операцию.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в свежем отчете.

Российские военные блоггеры снова заявляют о продвижении армии РФ в Купянске. Они утверждают, что оккупанты заняли позиции в центральной части города, к югу от Радьковки, в северной части Купянска-Узлового, а также к западу от этого населенного пункта. Также они добавляют, что украинские силы контратакуют с окрестностей Купянска, а бои продолжаются за мост через реку Оскол в Купянске-Узловом.

По словам американских аналитиков, никаких доказательств подтвержденного продвижения армии РФ на этом участке фронта пока нет.

Отмечается, что 3 августа украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил об уничтожении российской колесной самоходной артиллерийской установки 2С44 «Гиацинт-К» на Купянском направлении. Он также добавил, что это второй подтвержденный случай уничтожения этой системы с самого начала полномасштабного вторжения.

Спикер 2-го корпуса Национальной гвардии Украины «Хартия» Владимир Дегтярев рассказал, что Силы обороны одновременно проводят в Харьковской области две операции:

  • оборонную — на севере и востоке от Харькова;

  • наступательную — на Купянском направлении.

Дегтярев также пояснил, что ВСУ пытаются оттеснить российских захватчиков от государственной границы и сохранить полный огневой контроль над Купянском и наземными путями, которые враг использует для опрокидывания подкреплений.

Спикер «Хартии» добавил, что на этом участке фронта армии РФ не хватает личного состава. Поэтому прорыв украинской обороны в Харьковской области бояться не стоит.

Несмотря на это, противник активно применяет КАБы, поскольку у ВСУ пока нет достаточных возможностей для уничтожения самолетов, с которых осуществляются такие удары.

Раньше мы писали о том, что «вторая армия мира» тает прямо на глазах.

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Дата публикации
Количество просмотров
722
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