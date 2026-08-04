Ей было всего 20: в Киеве прощаются с Виталиной Яровенко, которую убила ракета Путина

Виталина Яковенко / © ТСН

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Сегодня, 4 августа, в Киеве проходит прощание с Виталиной Яровенко, известной под псевдонимом «Фрау».

Ей было всего 20 лет. Она погибла, когда немедленно бросилась на помощь людям во время коварного ракетного удара в ночь с пятницы на субботу.

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Виталина, студентка 4-го курса факультета психологии Киево-Могилянской академии, активно участвовала в волонтерской деятельности, организовывала массовые сборы, активно занималась общественной и гражданской деятельностью и была опытным инструктором по военной подготовке.

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Белые цветы, вышиванки и песня «Воля»

Ее друзья, побратимы и близкие обратились ко всем с просьбой прийти на прощание в светлой одежде или национальных вышиванках, взять с собой живые белые цветы и подготовить текст песни «Воля» певицы Марины Круть, чтобы исполнить ее вместе в память о Виталине Яровенко.

Сегодня в Михайловском Златоверхом соборе проходит прощание с девушкой.

Мама Виталины пришла на прощание с боевой рубашкой, в которой ее дочь проводила тренировки для воинов. На руке женщины — парный браслет, который Виталина подарила ей на день рождения, чтобы они вдвоем носили их как символ безграничной любви.

На прощание также пришла мать погибшей госпитальерки «Элис», которая погибла во время того же боевого выезда. С «Элис» простятся чуть позже, поскольку в настоящее время ее тело проходит официальную ДНК-экспертизу.

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Дань памяти и захоронение

На Майдане Незалежности память погибшей девушки-добровольца «Фрау» почтят общенациональной минутой молчания.

Молодую защитницу и волонтерку похоронят на Берковецком кладбище в Киеве возле Аллеи Героев.

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