"Новая почта" потеряла дорогущую посылку, а компенсировала лишь 500 грн: почему так произошло

Посылка «Новая почта» / © УНИАН

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Компания «Новая почта» потеряла посылку клиентки с медицинским прибором стоимостью почти 40 тыс. грн. Однако из-за заниженной объявленной стоимости женщина смогла через суд вернуть лишь 500 грн материальной компенсации и небольшую сумму за моральный ущерб.

Об этом говорится в материалах Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области.

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Врач-дерматовенеролог из Шепетовки через суд добилась компенсации морального вреда после того, как «Новая почта» потеряла ее дерматоскоп стоимостью почти 40 тыс. грн. В то же время, за сам прибор женщина получила всего 500 грн, поскольку именно такую сумму она отметила как объявленную стоимость отправления.

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Как следует из материалов дела, в марте 2026 года медик отправила дерматоскоп в Киев для планового сервисного обслуживания. При оформлении посылки женщина задекларировала ее стоимость в 500 грн, хотя фактическая цена оборудования составляла 39 690 грн. Позже «Новая почта» подтвердила потерю отправления и предложила компенсацию только в пределах указанной объявленной стоимости.

Истица объяснила, что дерматоскоп был ее основным рабочим инструментом. Из-за его утраты врач не могла полноценно выполнять свою профессиональную деятельность, а также пережила значительный стресс. Именно поэтому женщина обратилась в суд с требованием взыскать 10 тыс. грн морального вреда.

Представители «Новой почты» возражали против таких требований. В компании отметили, что клиент самостоятельно определила объявленную ценность в 500 грн, а в описании вложения отметила «бытовые вещи», а не медицинское оборудование. Следовательно, по их мнению, материальная ответственность перевозчика ограничивается суммой, указанной в экспресс-накладной.

В судебных материалах указано, что перевозчик отвечает за потерю груза, если не докажет отсутствия своей вины.

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«В ответе на ее претензию, ответчиком признан факт потери отправления по экспресс-накладной и предложено возмещение, равное объявленной стоимости отправления, но не более чем фактическая стоимость вложения и предложенная компенсация 500 грн», — говорится в деле.

Суд пришел к выводу, что компания должна компенсировать только объявленную стоимость посылки и расходы по ее доставке. В то же время суд признал, что из-за потери имущества женщина испытала моральные страдания, и постановил выплатить ей 5000 грн моральной компенсации вместо запрошенных 10 тыс. Всего с «Новой почты» взыскали 5701,15 грн, а также более 2100 грн расходов на юридическую помощь.

Правила «Новой почты» предполагают, что при оформлении отправления клиент обязательно указывает его объявленную ценность. Именно эта сумма определяет размер компенсации при потере или повреждении посылки.

Если объявленная стоимость не превышает 500 грн, дополнительная комиссия за страхование не начисляется. Если же она больше, отправитель платит 0,5% от задекларированной суммы. Учитывая, что Россия регулярно атакует и уничтожает логистические объекты перевозчика, клиентам рекомендуют указывать реальную стоимость дорогостоящих отправлений, чтобы в случае потери получить соответствующую компенсацию.

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К слову, 2 августа в результате российского удара по терминалу «Новой почты» в Харьковской области возле разрушенного здания погиб сотрудник компании. «Новая почта» обещает помощь семье погибшего и отметила, что логистика уже перестроена, а информацию об отправлениях можно просмотреть в приложении.

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