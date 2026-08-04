"Нова пошта" втратила дорожезну посилку, а компенсувала лише 500 грн: чому так сталося

Посилка «Нова пошта» / © УНІАН

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Компанія «Нова пошта» втратила посилку клієнтки з медичним приладом вартістю майже 40 тис. грн. Проте через занижену оголошену вартість жінка змогла через суд повернути лише 500 грн матеріальної компенсації та невелику суму за моральну шкоду.

Про це йдеться у матеріалах Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області.

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Лікарка-дерматовенерологиня із Шепетівки через суд домоглася компенсації моральної шкоди після того, як «Нова пошта» втратила її дерматоскоп вартістю майже 40 тис. грн. Водночас за сам прилад жінка отримала лише 500 грн, оскільки саме таку суму вона зазначила як оголошену вартість відправлення.

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Як випливає з матеріалів справи, у березні 2026 року медикиня відправила дерматоскоп до Києва для планового сервісного обслуговування. Під час оформлення посилки жінка задекларувала її вартість у 500 грн, хоча фактична ціна обладнання становила 39 690 грн. Пізніше «Нова пошта» підтвердила втрату відправлення та запропонувала компенсацію лише в межах зазначеної оголошеної вартості.

Позивачка пояснила, що дерматоскоп був її основним робочим інструментом. Через його втрату лікарка не могла повноцінно виконувати свою професійну діяльність, а також пережила значний стрес. Саме тому жінка звернулася до суду з вимогою стягнути 10 тис. грн моральної шкоди.

Представники «Нової пошти» заперечували проти таких вимог. У компанії наголосили, що клієнтка самостійно визначила оголошену цінність у 500 грн, а в описі вкладення зазначила «побутові речі», а не медичне обладнання. Відтак, на їхню думку, матеріальна відповідальність перевізника обмежується сумою, зазначеною в експрес-накладній.

У судових матеріалах вказано, що перевізник відповідає за втрату вантажу, якщо не доведе відсутність своєї вини.

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«У відповіді на її претензію, відповідачем визнано факт втрати відправлення по експрес-накладній та запропоновано відшкодування, що дорівнює оголошеній вартості відправлення, але не більше ніж фактична вартість вкладення та запропонована компенсація 500 грн», — ідеться у справі.

Суд дійшов висновку, що компанія повинна компенсувати лише оголошену вартість посилки та витрати на її доставку. Водночас суд визнав, що через втрату майна жінка зазнала моральних страждань, і постановив виплатити їй 5000 грн моральної компенсації замість запитаних 10 тис. Загалом із «Нової пошти» стягнули 5701,15 грн, а також понад 2100 грн витрат на правничу допомогу.

Правила «Нової пошти» передбачають, що під час оформлення відправлення клієнт обов’язково вказує його оголошену цінність. Саме ця сума визначає розмір компенсації у разі втрати або пошкодження посилки.

Якщо оголошена вартість не перевищує 500 грн, додаткова комісія за страхування не нараховується. Якщо ж вона більша, відправник сплачує 0,5% від задекларованої суми. З огляду на те, що Росія регулярно атакує та знищує логістичні об’єкти перевізника, клієнтам рекомендують зазначати реальну вартість дороговартісних відправлень, щоб у разі втрати отримати відповідну компенсацію.

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До слова, 2 серпня внаслідок російського удару по терміналу «Нової пошти» на Харківщині пообіч зруйнованої будівлі загинув співробітник компанії. «Нова пошта» обіцяє допомогу родині загиблого та зазначила, що логістику вже перебудовано, а інформацію про відправлення можна переглянути у застосунку.

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