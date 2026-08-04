Два передбачення вже збулися: «живий Нострадамус» назвав головну загрозу другої половини 2026 року

Живий Нострадамус» заявив про здійснення двох пророцтв на 2026 рік / © Athos Salomé/Instagram

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Бразильський парапсихолог Атос Саломе, якого у ЗМІ охрестили «живим Нострадамусом», стверджує, що два з його десяти прогнозів на 2026 рік вже справдилися.

Які ще прогнози на цей рік робив Саломе, пише видання Vice.

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39-річний Атос Саломе заявив, що ще наприкінці минулого року прогнозував досягнення «критичного порогу» напруженості на Близькому Сході у другому кварталі 2026 року через збагачення урану Іраном. Тліюча криза дійсно переросла у пряме військове протистояння після того, як Іран запустив балістичну ракету по військовій базі США в Йорданії.

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Друге передбачення стосувалося спорту. Саломе стверджував, що кубок світу виборють володарі «вогняних кольорів». У виданні іронічно зауважують, що цей список включав Іспанію, Португалію, Францію, Нідерланди, Марокко та Англію — ледь не половину учасників турніру.

Але, зрештою, виграла Іспанія.

Загострення в Арктиці: прогноз, який стає реальністю

Найбільше занепокоєння викликає прогноз Саломе щодо північного регіону. За його словами, Росія розгортає нові ракетні комплекси в Арктиці, що веде до неминучого конфлікту з НАТО через боротьбу за торговельні шляхи та ресурси, які відкриваються внаслідок танення льоду.

Дані аналітиків підтверджують цю тенденцію: РФ вже побудувала або відновила близько 40 військових об’єктів у регіоні, оснастивши частину криголамів контейнерними ракетними комплексами. У відповідь НАТО у лютому 2026 року розпочало операцію «Arctic Sentry» («Арктичний вартовий»).

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Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте погодилися, що Альянс має активізуватися в регіоні. Генерала армії США Алексуса Грінкевича, військового командувача НАТО, запитали, що Росія там робить. Він не став прикрашати: «Вони не вивчають тюленів і білих ведмедів».

Сам Саломе зауважує, що жодна методика не є безпомилковою, а свої передбачення він будує на поєднанні Кабали, символічного аналізу та спостереження за довгостроковими трендами.

Скептики наголошують: більшість так званих «пророцтв» Саломе є лише результатом якісного моніторингу новинної стрічки та аналізу очевидних геополітичних процесів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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