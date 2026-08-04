Драматична ситуація перед зимою: як Україні пережити новий етап війни на виснаження

Україна перебуває у драматичній ситуації перед зимою / © Associated Press

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Українські сили протиповітряної оборони стикаються з серйозним дефіцитом перехоплювачів, через що відсоток збитих балістичних цілей під час нічних атак ворога значно знизився. Західні партнери, зокрема країни Європи, майже вичерпали власні резерви ракет для систем ППО, які раніше передали Києву.

Про це розповів австрійський військовий експерт, полковник Маркус Райснер в інтерв’ю ntv.de.

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Дефіцит ракет та геополітика

За словами полковника, Україна наразі перебуває в дуже драматичній ситуації, адже європейські виробничі потужності для систем SAMP/T навіть на п’ятий рік повномасштабної війни суттєво не збільшились. Водночас Сполучені Штати, хоч і виробляють близько 650 ракет Patriot на рік, змушені утримувати значний недоторканний запас для власної безпеки, особливо на тлі загострення конфлікту з Іраном.

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«Інститут CSIS припускає, що запаси ракет Patriot у США скоротилися з близько 2300 до 800 з лютого», — зазначив Маркус Райснер.

Експерт вважає, що американська адміністрація свідомо використовує дозування військової допомоги як інструмент політичного тиску. Метою таких дій є спроба змусити обидві сторони конфлікту сісти за стіл переговорів та погодитися на припинення вогню ще до проміжних виборів до Конгресу США.

Терор інфраструктури перед зимою

Росія продовжує реалізовувати свою довгострокову стратегію знищення української інфраструктури, що неминуче зробить прийдешню зиму ще складнішою за попередню. Через постійні масовані обстріли країна вже втратила можливість генерувати достатню кількість електроенергії для стабільного проходження холодного періоду.

Попри колосальні втрати, Москва не припиняє мобілізацію та активно готується до чергової хвилі призову після виборів до Державної думи. Експерт наголошує, що російське командування традиційно не цінує життя власних солдатів, тому готове кидати в бій сотні тисяч новобранців для прориву української оборони.

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Боротьба з КАБами та нові технології

Найбільшою проблемою для українських захисників залишаються російські планувальні авіабомби (КАБи), які ворожі літаки безкарно скидають із безпечної відстані. Експерт дивується, що руйнівні наслідки від цієї зброї часто недооцінюють в загальному інформаційному просторі.

«Росіяни випускають планувальні бомби з безпечної відстані до 170 кілометрів, навіть якщо основна маса цих атак відбувається з відстані близько 60 кілометрів», — підкреслив фахівець.

Російська армія використовує ці потужні бомби як для терору цивільного населення в таких містах, як Запоріжжя чи Суми, так і для знищення укріплених позицій ЗСУ на Донбасі. Наразі Україна не має ефективної зброї для протидії цій загрозі, крім систем Patriot, яких критично не вистачає для прикриття фронту.

Водночас у технологічній війні також відбуваються небезпечні зміни: після втрати доступу до терміналів Starlink на лінії зіткнення Росія оперативно запустила власну систему супутникового зв’язку «Рассвет». На думку австрійського полковника, цей технологічний обмін постійно підживлює співпраця з Китаєм, що дозволяє російській армії швидко адаптуватися до нових умов ведення бою кожні кілька місяців.

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Нагадаємо, Україна активно працює з партнерами зі США та Європи над постачанням нових пакетів підтримки для ППО, а також готує розширення виробництва та локалізації західного озброєння. Зеленський повідомив про нові домовленості.

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