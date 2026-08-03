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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
114
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Зеленський анонсував важливі домовленості зі США: що отримає Україна

Володимир Зеленський анонсував нові пакети допомоги для ППО України.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Володимир Зеленський та Павло Паліса

Володимир Зеленський та Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Україна активно працює з партнерами зі США та Європи над постачанням нових пакетів підтримки для протиповітряної оборони, а також готує розширення виробництва та локалізації західного озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, під час нещодавнього візиту до США вдалося домовитися про особливі варіанти застосування ракетних систем та розширення співпраці між українськими й американськими підприємствами.

Володимир Зеленський зазначив, що заступник голови ОП Павло Паліса координуватиме цю роботу спільно з Міністерством оборони України, американською стороною та вітчизняними виробниками.

Окремо на зустрічі обговорили ППО. Президент наголосив, що зараз тривають переговори зі США та Європою про нові пакети допомоги.

Павло Паліса / © Володимир Зеленський

Павло Паліса / © Володимир Зеленський

«Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз», — зауважив Зеленський.

Крім того, президент додав, що Україна працює над тим, щоб налагодити виробництво західної зброї просто у себе. Це допоможе значно розширити такі проєкти й зміцнити оборону завдяки спільним підприємствам з партнерами.

Виробництво ракет для Patriot в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot через серйозні побоювання щодо передавання секретних технологій.

Після цього у Конгресі рознесли Трампа через «задню» щодо виробництва ракет до Patriot в Україні.

Також ми писали, що переговори про виробництво ракет до систем Patriot в Україні просуваються, але швидких результатів не буде. До зими сторони не встигнуть підписати довгостроковий контракт, а на запуск самих заводів піде ще більше часу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
114
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