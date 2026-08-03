Зеленський анонсував важливі домовленості зі США: що отримає Україна

Володимир Зеленський та Павло Паліса / © Володимир Зеленський

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Україна активно працює з партнерами зі США та Європи над постачанням нових пакетів підтримки для протиповітряної оборони, а також готує розширення виробництва та локалізації західного озброєння.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

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За словами глави держави, під час нещодавнього візиту до США вдалося домовитися про особливі варіанти застосування ракетних систем та розширення співпраці між українськими й американськими підприємствами.

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Володимир Зеленський зазначив, що заступник голови ОП Павло Паліса координуватиме цю роботу спільно з Міністерством оборони України, американською стороною та вітчизняними виробниками.

Окремо на зустрічі обговорили ППО. Президент наголосив, що зараз тривають переговори зі США та Європою про нові пакети допомоги.

Павло Паліса / © Володимир Зеленський

«Ракети для ППО потрібні у наших пускових, а не на складах десь далеко від реальних загроз», — зауважив Зеленський.

Крім того, президент додав, що Україна працює над тим, щоб налагодити виробництво західної зброї просто у себе. Це допоможе значно розширити такі проєкти й зміцнити оборону завдяки спільним підприємствам з партнерами.

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Виробництво ракет для Patriot в Україні — останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація наразі не погодилася надати Україні ліцензію на виробництво ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot через серйозні побоювання щодо передавання секретних технологій.

Після цього у Конгресі рознесли Трампа через «задню» щодо виробництва ракет до Patriot в Україні.

Також ми писали, що переговори про виробництво ракет до систем Patriot в Україні просуваються, але швидких результатів не буде. До зими сторони не встигнуть підписати довгостроковий контракт, а на запуск самих заводів піде ще більше часу.

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