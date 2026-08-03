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Зеленский анонсировал важные договоренности со США: что получит Украина
Владимир Зеленский анонсировал новые пакеты помощи для ПВО Украины.
Украина активно работает с партнерами из США и Европы по поставкам новых пакетов поддержки для противовоздушной обороны, а также готовит расширение производства и локализации западного вооружения.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По словам главы государства, во время недавнего визита в США удалось договориться об особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими предприятиями.
Владимир Зеленский отметил, что заместитель главы ОП Павел Палиса будет координировать эту работу совместно с Министерством обороны Украины, американской стороной и отечественными производителями.
Отдельно на встрече обсудили ПВО. Президент подчеркнул, что сейчас продолжаются переговоры с США и Европой о новых пакетах помощи.
«Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз», — отметил Зеленский.
Кроме того, президент добавил, Украина работает над тем, чтобы наладить производство западного оружия прямо у себя. Это поможет значительно расширить такие проекты и укрепить оборону благодаря совместным предприятиям с партнерами.
Производство ракет для Patriot в Украине — последние новости
Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot из-за серьезных опасений относительно передачи секретных технологий.
После этого в Конгрессе разнесли Трампа из-за "задней" по производству ракет к Patriot в Украине.
Также мы писали, что переговоры о производстве ракет к системам Patriot в Украине продвигаются, но быстрых результатов не будет. До зимы стороны не успеют подписать долгосрочный контракт, а на запуск самих заводов уйдет еще больше времени.