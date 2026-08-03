Зеленский анонсировал важные договоренности со США: что получит Украина

Владимир Зеленский и Павел Палиса / © Владимир Зеленский

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Украина активно работает с партнерами из США и Европы по поставкам новых пакетов поддержки для противовоздушной обороны, а также готовит расширение производства и локализации западного вооружения.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам главы государства, во время недавнего визита в США удалось договориться об особых вариантах применения ракетных систем и расширении сотрудничества между украинскими и американскими предприятиями.

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Владимир Зеленский отметил, что заместитель главы ОП Павел Палиса будет координировать эту работу совместно с Министерством обороны Украины, американской стороной и отечественными производителями.

Отдельно на встрече обсудили ПВО. Президент подчеркнул, что сейчас продолжаются переговоры с США и Европой о новых пакетах помощи.

Павел Палиса / © Владимир Зеленский

«Ракеты для ПВО нужны в наших пусковых, а не на складах где-то далеко от реальных угроз», — отметил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, Украина работает над тем, чтобы наладить производство западного оружия прямо у себя. Это поможет значительно расширить такие проекты и укрепить оборону благодаря совместным предприятиям с партнерами.

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Производство ракет для Patriot в Украине — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация пока не согласилась предоставить Украине лицензию на производство ракет к зенитно-ракетным комплексам Patriot из-за серьезных опасений относительно передачи секретных технологий.

После этого в Конгрессе разнесли Трампа из-за "задней" по производству ракет к Patriot в Украине.

Также мы писали, что переговоры о производстве ракет к системам Patriot в Украине продвигаются, но быстрых результатов не будет. До зимы стороны не успеют подписать долгосрочный контракт, а на запуск самих заводов уйдет еще больше времени.

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