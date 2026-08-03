Соглашение по ракетам к Patriot отложили: когда Украина сможет приблизиться к собственному производству

Patriot

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Переговоры по участию Украины в производстве ракет-перехватчиков для систем Patriot продвигаются, однако быстрого решения не ожидают. До зимы стороны не успеют оформить долгосрочную договоренность, а запуск производственных процессов потребует еще больше времени.

Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер в эфире Fox News.

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Речь идет, прежде всего, о ракетах PAC-3, производство и экспорт которых строго контролируют Соединенные Штаты.

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"Мы не позволяем никому, кроме американских производителей, производить их в Соединенных Штатах", — пояснил Уитакер.

Соглашение к зиме не подпишут

Уитакер подчеркнул, что Вашингтон обсуждает с Украиной и европейскими союзниками расширение производства средств противовоздушной обороны. В то же время дипломат предостерег от ожиданий, что соответствующее соглашение удастся заключить в ближайшие месяцы.

"Долгосрочное соглашение о производстве не будет заключено до этой зимы", — заявил он.

Это значит, что зимой производство ракет не обязательно уже начнется. Сначала сторонам необходимо согласовать формат сотрудничества, условия доступа к технологиям и механизмы защиты секретных разработок.

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Почему США осторожны с технологиями PAC-3

Основное внимание сосредоточено на ракетах PAC-3, предназначенных для перехвата баллистических и аэродинамических целей. Их производство строго контролируется Соединенными Штатами.

По словам Уитакера, США не позволяют другим государствам самостоятельно производить такие ракеты на американской территории. Тем не менее, Вашингтон готов рассматривать совместные проекты, которые помогут нарастить производственные мощности в Украине и Европе.

"Есть возможности совместного производства с украинцами и европейцами, чтобы расширить промышленную базу и поддержать оборону Украины и Европы", — пояснил дипломат.

Переговоры уже ведутся

Возможные форматы сотрудничества обсуждали с президентом Владимиром Зеленским, украинскими чиновниками и компаниями, обладающими необходимыми технологиями.

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Уитакер заявил, что работа над отдельными соглашениями уже продолжается, однако не уточнил, на каком этапе находятся переговоры и где потенциально могут разместить производство.

Что Украина получит до заключения соглашения

Пока переговоры по производству продолжаются, США сосредотачиваются на более быстром обеспечении Украины готовыми средствами ПВО.

Среди возможных решений — передача ракет из запасов государств-союзниц и увеличение объемов их выпуска на американских заводах.

Вашингтон также оценивает риски утечки технологий. Речь идет о недопущении попадания секретных оборонных разработок в государства, которые США считают своими противниками.

Ранее конгрессмен-республиканец Майк Тернер сообщил, что США и Украина проводят консультации по возможной передаче лицензий и технологий для производства ракет-перехватчиков к Patriot.

Он призвал президента США Дональда Трампа и Пентагон как можно быстрее продвигать переговоры, отметив критическую потребность Украины в средствах защиты от российских баллистических ударов.

Ранее мы писали о том, что в Конгрессе разнесли Трампа из-за "задней" по производству ракет к Patriot в Украине. Решение Дональда Трампа отказаться от предыдущего обещания позволить Украине производить ракеты-перехватчики к системам Patriot по лицензии вызвало новую дискуссию в Вашингтоне по поводу будущей военной поддержки Киева.

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