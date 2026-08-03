РФ за три с половиной месяца выпустила по Украине почти 800 ракет: оставшееся в арсеналах — обозреватель

Ракета / © скриншот с видео

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Российские кафиры имеют одни из самых маленьких с начала полномасштабного вторжения запасов ракет «Искандер-М» и Х-101. В то же время враг мог накопить рекордное количество «Калибров».

Об этом сообщил военный обозреватель Богдан Мирошников .

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С 15 апреля по 1 августа 2026 года российские войска могли использовать против Украины около 795 ракет различных типов.

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Такие подсчеты обнародовал военный обозреватель Богдан Мирошников. Он опирался на сообщение Главного управления разведки и статистику воздушных сил ВСУ.

По его подсчетам, в течение этого периода оккупанты применили:

373 баллистические ракеты типов "Искандер-М", С-400 и KN-23, в том числе около 319 "Искандеров-М";

367 крылатых ракет Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", среди которых 303 ракеты Х-101 и 52 "Калибры";

47 гиперзвуковых ракет «Циркон»;

восемь аэробалистических ракет «Кинжал».

Последнее применение «Кинжалов», по словам обозревателя, было зафиксировано 21 июня.

Сколько ракет могло остаться в России

Мельников сопоставил количество использованных ракет с оценками запасов РФ по состоянию на середину апреля и возможными объемами производства.

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По его расчетам, по состоянию на 2 августа российские войска могли иметь примерно:

91 ракету "Искандер-М";

62 ракеты Х-101;

438 ракет "Калибр";

171 ракету "Циркон";

около 125 северокорейских ракет KN-23;

124 ракеты «Кинжал»;

133 крылатые ракеты "Искандер-К".

Обозреватель подчеркнул, что эти цифры приблизительны. В статистику могли не попасть отдельные небольшие удары с применением четырех-шести баллистических ракет. Кроме того, отсутствуют открытые данные, позволяющие точно разделить количество использованных ракет KN-23 и ракет до комплексов С-400.

РФ могла существенно сократить запасы Х-101 и «Искандеров»

По мнению Мирошникова, нынешние запасы ракет Х-101 и Искандер-М могут быть одними из самых маленьких с начала полномасштабной войны.

«Калибров» в России остается гораздо больше. Поэтому оккупанты могут временно сократить применение дефицитных ракет, накапливая их, и сделать ставку на «Калибры», «Искандеры-К», KN-23 и «Цирконы».

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В то же время, обозреватель не исключает, что российское командование может продолжить интенсивные атаки, не переходя к длительному накоплению ракет.

По предварительной информации Мирошникова, в течение августа Россия может готовить еще несколько массированных ударов. Он особо подчеркнул, что это не точный прогноз, а неподтвержденная предварительная оценка.

Обозреватель также предполагает, что с августа-сентября российские предприятия могут попытаться увеличить производство отдельных типов ракет. Это создает дополнительные риски для Украины в преддверии зимнего периода.

Мельников призвал сосредоточивать удары Сил обороны на предприятиях российского военно-промышленного комплекса, складах ракет и пусковых установках. По его мнению, Украина должна действовать асимметрично и, прежде всего, ослаблять способность РФ производить и применять дальнобойное вооружение.

В то же время, все приведенные цифры остаются оценочными. Точное количество ракет в российских арсеналах засекречено, а публичные данные ГУР и подсчеты обозревателей могут отличаться.

Атаки РФ по Украине — последние новости

Напомним, 1 августа Россия нанесла смертельный удар по Киеву, применив баллистику. Наибольшие разрушения получили жилые дома в разных районах столицы . По последним данным, в результате атаки погибли девять человек, еще десятки получили ранения.

Из-за вражеского удара здание посольства Литвы в Киеве получило повреждения. Одна из ракет взорвалась в нескольких метрах от дипломатического представительства. Министр иностранных дел Литвы эмоционально отреагировал на атаку по столице.

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