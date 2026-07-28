Какой церковный праздник в Украине 3 августа

Церковный праздник 3 августа / © Pixabay

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3 августа (16 августа), в православном календаре день памяти преподобных Исаакия, Далмата и Фауста. Преподобный Исаакий жил в IV веке. Он был сирийским отшельником, много лет проведшим в одиночестве, посвящая все свое время молитве, посту и духовным подвигам. Услышав о распространении арианской ереси в Константинополе и преследованиях православных христиан, Исаакий покинул пустыню и отправился в столицу Византийской империи.

В то время император Валент поддерживал арианство, поэтому православные храмы часто были закрыты. Исаакий неоднократно обращался к императору с призывом открыть церкви для православных и вернуться к истинной вере. Когда же Валент проигнорировал его слова, преподобный пророчески предсказал, что император погибнет, если не покается.

Вскоре пророчество свершилось. 378 Валент погиб в битве под Адрианополем. После его смерти православная вера снова получила поддержку государства, а Исаакий получил глубокое уважение среди народа и духовенства.

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Позже святой основал монастырь близ Константинополя, ставшего одним из центров духовной жизни. Перед смертью Исаакий назначил своим преемником ученика Далмата.

Далмат первоначально был военным при императорском дворе. Однако, почувствовав призыв к духовной жизни, он оставил службу, раздал имущество нуждающимся и вместе с сыном поступил в монастырь преподобного Исаакия.

Он быстро проявил себя как человек великой мудрости, смирения и глубокой веры. После смерти Исаакия братия избрала его настоятелем монастыря.

Под руководством Далмата обитель стала одним из самых авторитетных монастырей Константинополя. Он строго соблюдал монашеский устав, учил братию любви, терпению и непрерывной молитве.

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Особую роль преподобный Далмат сыграл в борьбе с несторианской ересью. Во время Третьего Вселенского собора в Эфесе (431) он активно поддерживал православное учение и способствовал утверждению его среди верующих.

Благодаря своей духовной мудрости Далмат пользовался огромным авторитетом не только среди монахов, но и епископов и императорского двора.

Преподобный Фауст был учеником Далмата и одним из самых уважаемых монахов монастыря Далмата. Он следовал своим наставникам в смирении, послушании и ревностном служении Богу.

После смерти Далмата Фауст стал настоятелем монастыря. Он продолжил традиции своих предшественников, поддерживал строгий монашеский строй и заботился о духовной жизни братии.

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По преданию, преподобный Фауст отличался кротостью, милосердием и большой любовью к людям. К нему приходили за советом не только монахи, но и миряне, искавшие духовную поддержку.

Его жизнь стала примером того, как подлинная святость проявляется не только в великих подвигах, но и в ежедневном верном служении Богу и ближнему.

Церковный праздник в Украине 3 августа по старому календарю

По старому церковному календарю 3 августа в Украине чтили память преподобного Онуфрия Печерского. О жизни святого сохранилось немного сведений. Церковное предание свидетельствует, что Онуфрий отличался смирением, строгим постом и полной преданностью Богу. Он избрал путь монашеского подвига, проводя жизнь в молитве, труде и духовном совершенствовании.

Приметы 3 августа

Народные приметы 3 августа / © pexels.com

Утренний туман обещает ясный и жаркий день.

Много росы на рассвете — к хорошей погоде и щедрому урожаю.

Если ветер меняет направление несколько раз в день — погода скоро резко изменится.

Что нельзя делать 3 августа

Считается, что 3 августа не стоит бездельничать, ведь лень может отпугнуть обилие и счастливые возможности. В то же время не рекомендуют браться за уборку дома, особенно подметать пол или выносить мусор. По поверьям, вместе с ненадобностью можно ненароком «вынести» из дома счастье, финансовую удачу и семейное благополучие.

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Что можно делать 3 августа

В народном календаре 3 августа известно как Исаакий-малинник, ведь именно в этот период созревают поздние сорта малины, и хозяйки завершают их сбор. С давних времен верили, что малиновое варенье, приготовленное в этот день, имеет особые целебные свойства. Его использовали в качестве домашнего средства от простуды, а также для облегчения боли в суставах и желудке.

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