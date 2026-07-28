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День ангела 3 августа: кого и как поздравлять с именинами
3 августа 2026 года — какой день ангела и как поздравлять с именинами — читайте в материале ТСН.ua.
Кто празднует день ангела 3 августа
3 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Вячеслава, Ивана, Кузьму, Николая.
Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве смелый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится волевым, трудолюбивым.
Вячеслав — старославянское имя, переводится как «великая слава». В детстве капризный, суетливый. Во взрослом возрасте становится черствым, но справедливым.
Кузьма — древнегреческие корни, толкуется как «вселенная». В детстве сообразителен, непоседлив. Во взрослом возрасте становится надежным, ответственным.
Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится непоколебимым, уверенным в себе.
День ангела 3 августа — душевные поздравления в прозе
Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, бережет от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты.
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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искреннего счастья, душевного покоя и Божьего благословения на каждый день.
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью, добром, а ангел-хранитель всегда ведет правильным путем.
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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель дарует силы, мудрость, вдохновение и оберегает тебя и близких.
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Поздравляю с именинами! Желаю светлых дней, гармонии в сердце, удачи во всех делах и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.