День ангела 3 августа: кого и как поздравлять с именинами

Какой день ангела 3 августа / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 3 августа

3 августа 2026 поздравьте с именинами Антона, Вячеслава, Ивана, Кузьму, Николая.

Антон — латинское происхождение, значит «вступать в бой». В детстве смелый, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится волевым, трудолюбивым.

Вячеслав — старославянское имя, переводится как «великая слава». В детстве капризный, суетливый. Во взрослом возрасте становится черствым, но справедливым.

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Кузьма — древнегреческие корни, толкуется как «вселенная». В детстве сообразителен, непоседлив. Во взрослом возрасте становится надежным, ответственным.

Николай — древнегреческое происхождение, означает «победитель народов». В детстве тихий, спокоен. Во взрослом возрасте становится непоколебимым, уверенным в себе.

День ангела 3 августа — душевные поздравления в прозе

День ангела 3 августа — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, бережет от невзгод и помогает осуществлять самые заветные мечты.

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С Днем ангела! Желаю крепкого здоровья, искреннего счастья, душевного покоя и Божьего благословения на каждый день.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть жизнь будет наполнена радостью, любовью, добром, а ангел-хранитель всегда ведет правильным путем.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель дарует силы, мудрость, вдохновение и оберегает тебя и близких.

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Поздравляю с именинами! Желаю светлых дней, гармонии в сердце, удачи во всех делах и постоянной поддержки твоего ангела-хранителя.

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