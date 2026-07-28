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День ангела 3 серпня: кого та як вітати з іменинами
3 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 3 серпня
3 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, В’ячеслава, Івана, Кузьму, Миколу.
Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві сміливий, добре вчиться. В дорослому віці стає вольовим, працьовитим.
В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як «велика слава». В дитинстві примхливий, метушливий. В дорослому віці стає черствим, але справедливим.
Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «всесвіт». В дитинстві кмітливий, непосидючий. В дорослому віці стає надійним, відповідальним.
Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає непохитним, впевненим у собі.
День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.
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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирого щастя, душевного спокою та Божого благословення на кожен день.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене радістю, любов’ю, добром, а ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом.
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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує сили, мудрість, натхнення та оберігає тебе і твоїх близьких.
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Вітаю з іменинами! Бажаю світлих днів, гармонії в серці, удачі в усіх справах і постійної підтримки твого ангела-охоронця.