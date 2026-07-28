День ангела 3 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 3 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 3 серпня

3 серпня 2026 року привітайте з іменинами Антона, В’ячеслава, Івана, Кузьму, Миколу.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві сміливий, добре вчиться. В дорослому віці стає вольовим, працьовитим.

В’ячеслав — старослов’янське ім’я, перекладається як «велика слава». В дитинстві примхливий, метушливий. В дорослому віці стає черствим, але справедливим.

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Кузьма — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «всесвіт». В дитинстві кмітливий, непосидючий. В дорослому віці стає надійним, відповідальним.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає непохитним, впевненим у собі.

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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З Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, щирого щастя, душевного спокою та Божого благословення на кожен день.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене радістю, любов’ю, добром, а ангел-охоронець завжди веде правильним шляхом.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує сили, мудрість, натхнення та оберігає тебе і твоїх близьких.

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Вітаю з іменинами! Бажаю світлих днів, гармонії в серці, удачі в усіх справах і постійної підтримки твого ангела-охоронця.

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