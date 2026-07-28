В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: є загроза балістичного удару

Ракета / © ТСН.ua

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У Києві та низці областей у ніч проти 28 липня оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півночі, північного сходу!» — йдеться у повідомленні військових.

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За інформацією моніторингових каналів, можлива загроза балістики з району російського Брянська. Офіційних повідомлень про пуски наразі немає.

Жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога, закликають негайно пройти до укриттів і залишатися там до сигналу відбою. Не варто ігнорувати небезпеку, адже балістичні ракети мають дуже короткий час підльоту.

Атака на полігон — що відомо

Вдень 24 липня армія РФ завдала удару балістикою по приватному полігону у Бучанському районі Київської області. На момент удару там відбувалася виставка озброєння. За даними ПС, на Київщині було зафіксовано влучання двох ракет.

Спочатку Офіс генпрокурора заявив про десятьох загиблих. Зокрема, жертвами стали працівник польської компанії, журналістка Валентина Савіцька, ексочільник Центру «Альфа» СБУ Едуард Сіренко.

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Вже сьогодні стало відомо, що внаслідок атаки кількість жертв зросла до 11 осіб. У лікарні помер 66-річний чоловік.

Зауважимо, що анонс про виставку зброї був у Мережі. Втім, асоціація АРМАДА, яка була причетна до організації події, твердить, що точну локацію не поширювали публічно, а подія мала суворо закритий формат.

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