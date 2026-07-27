Іран пригрозив Україні: які ракети можуть долетіти та чи здатна ППО їх перехопити

Іран / © Associated Press

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Після заяв іранських посадовців про можливу відповідь Україні постало питання, якими засобами Тегеран теоретично може завдати удару безпосередньо зі своєї території. Іран має арсенал балістичних ракет середньої дальності, здатних за своїми заявленими характеристиками досягати української території.

Про це пише Defense Express.

До потенційно небезпечних належать ракети Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr.

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Ракети Ghadr і Emad мають заявлену дальність близько 2 тисяч кілометрів. Вони створені на базі Shahab-3, яка, своєю чергою, походить від північнокорейської Hwasong-7.

Твердопаливна Sejjil також має дальність приблизно до 2 тисяч кілометрів, але її перевагою є менший час підготовки до запуску.

Найбільш далекобійною експерти називають Khorramshahr. За різними оцінками, окремі її модифікації можуть долати до 4 тисяч кілометрів, хоча при збільшенні дальності маса бойової частини, ймовірно, зменшується.

Чим особливо небезпечна Khorramshahr

Фахівці звертають увагу, що для ракети Khorramshahr Іран розробив бойову частину із суббоєприпасами, яку вже застосовував під час атак на Ізраїль. За даними Defense Express, такий бойовий блок може розділятися на кілька окремих елементів, що значно ускладнює роботу систем протиракетної оборони.

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Саме тому цю ракету називають найбільш небезпечною серед наявних зразків.

Експерти зазначають, що для ефективної протидії балістичним ракетам середньої дальності потрібні сучасні системи протиракетної оборони.

Йдеться насамперед про THAAD, Arrow-2 та Arrow-3. Комплекс Patriot також має можливість перехоплювати окремі балістичні цілі, однак його ефективність залежить від типу ракети, швидкості, траєкторії польоту та інших факторів.

Водночас експерти наголошують, що реальні можливості будь-якої ракети визначаються не лише її заявленими характеристиками, а й умовами застосування, типом бойової частини, маршрутом польоту та можливостями систем протиракетної оборони.

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Іран погрожує Україні атаками — що відомо

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Україну в атаці на їхнє судно в Каспійському морі. Дипломатичне відомство заявило, що це нібито було торговельне судно, і налякало «розширенням вогню війни». У Тегерані назвали інцидент «актом агресії».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі звинуватив президента України Володимира Зеленського в атаці на судно та пригрозив атаками.

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