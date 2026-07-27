У Краснодарському краї РФ зник навчально-тренувальний літак Л-39 — росЗМІ

Авіація РФ

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У Краснодарському краї Росії зник навчально-тренувальний літак Л-39 Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляють російські провоєнні телеграм-канали, зокрема Fighterbomber.

За їхньою інформацією, екіпаж виконував політ зі складними елементами вищого пілотажу на малій висоті.

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Інших подробиць щодо інциденту наразі не наводять. Також невідомою залишається доля екіпажу.

Офіційно російська влада інформацію про зникнення літака поки не коментувала.

Інформацію прокоментував також журналіст Денис Казанський.

«У Краснодарському краї як крок доброї волі самоліквідувався навчально-тренувальний літак L-39», — зазначив він.

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Як ми писали раніше, Росія могла втратити новітній винищувач Су-57 під час польоту поблизу Москви. За попередніми даними, причиною аварії могла стати технічна несправність, а пілот нібито встиг катапультуватися. Офіційно Міноборони РФ не підтвердило втрату саме Су-57.

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