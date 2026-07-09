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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Новий російський Іл-114 не зможе літати над частиною РФ: у чому причина

Імпортозаміщений російський пасажирський літак отримав серйозні обмеження на експлуатацію.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Російські літаки

Російські літаки / © Getty Images

Новий російський турбогвинтовий пасажирський літак Іл-114-300, створений без використання іноземних деталей, має суттєві обмеження на польоти. Зокрема, авіалаунер не зможе виконувати рейси у північних регіонах Росії, для яких його й створювали.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Як зазначає видання, згідно з базовим сертифікатом, виданим Росавіацією, експлуатація Іл-114-300 дозволена лише за температур від –9°C до +25°C.

Крім того, літаку наразі заборонено виконувати польоти в умовах зледеніння, грози, а також використовувати мокрі чи забруднені злітно-посадкові смуги.

Іл-114-300 розробляли як російську заміну застарілим Ан-24 і Ан-26, а також французьким ATR72 та канадським Bombardier Dash 8, які після західних санкцій фактично вибули з російського ринку регіональних авіаперевезень.

Особливі сподівання Москва покладала на використання нового літака в Арктиці та інших північних регіонах, зокрема в Архангельській області та Якутії. Однак чинні обмеження фактично унеможливлюють його експлуатацію під час сильних морозів, для роботи в яких його раніше рекламували.

Для порівняння, попередня модифікація Іл-114-100 могла виконувати польоти за температур від –30°C до +45°C.

Як створювали новий російський літак

Після початку політики імпортозаміщення російські розробники відмовилися від канадських двигунів Pratt & Whitney PW-127H, американських систем і західних гвинтів, замінивши їх російськими аналогами.

Попри це, сертифікація літака неодноразово переносилася — спочатку з 2023 року на 2025-й, а потім на 2026-й.

За інформацією The Moscow Times, серійне виробництво Іл-114-300 також суттєво відстає від початкових графіків. Якщо початкова державна програма розвитку авіаційної галузі передбачала випуск перших літаків ще у 2024 році, то нині керівництво російської держкорпорації «Ростех» говорить про початок виробництва лише у 2027 році.

При цьому вартість одного літака вже зросла майже вдвічі — з 1,44 млрд до 2,6 млрд рублів.

Нагадаємо, у Росії виникли серйозні проблеми з ремонтом військово-транспортної авіації, значну частину якої становлять літаки виробництва «Антонов». Йдеться насамперед про моделі Ан-12, Ан-26 та Ан-72.

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Дата публікації
Кількість переглядів
40
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