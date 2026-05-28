Росія розпродає акції «Аерофлоту» через катастрофу з бюджетом

Літак «Аерофлоту» / © gettyimages.com

Російська влада розпочала підготовку до продажу майже 24% акцій авіакомпанії «Аерофлот». За оцінками, угода може обернутися значними фінансовими втратами для бюджету РФ через падіння вартості цінних паперів.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Федеральне агентство з управління держмайном РФ вже розпочало підготовку до продажу 23,76% акцій «Аерофлоту» та оголосило конкурс із відбору організатора майбутньої угоди.

Посередник має провести оцінку ринкової вартості пакета акцій і запропонувати механізм їх реалізації.

Очікується, що після продажу російська держава збереже контроль над компанією, однак її частка скоротиться з 73,8% приблизно до 50%.

У Службі зовнішньої розвідки України наголошують, що така угода свідчить про серйозні фінансові труднощі російської економіки, оскільки пакет акцій доведеться продавати зі значними втратами.

У 2020 році Міністерство фінансів РФ викупило ці акції за кошти Фонду національного добробуту за ціною 0,84 долара за папір. Наразі ж їхня ринкова вартість знизилася приблизно до 0,66 долара.

За таких умов продаж понад 944 млн акцій може принести Росії близько 170 млн доларів збитків.

Також зазначається, що через міжнародні санкції цивільна авіація РФ переживає глибоку кризу. Російські авіакомпанії стикаються з дефіцитом запчастин, стрімким старінням літаків та зростанням витрат на технічне обслуговування.

На цьому тлі інвестиційна привабливість «Аерофлоту» суттєво знизилася.

Експерти припускають, що основними покупцями пакета акцій можуть стати державні банки РФ, пов’язані з Кремлем бізнес-групи або окремі інвестори з країн Азії та Близького Сходу.

У розвідці вважають, що це демонструє суттєво обмежені можливості Москви щодо залучення міжнародного капіталу.

Раніше повідомлялося, що Росія зіткнулася зі стрімким зростанням дефіциту бюджету на тлі падіння доходів від нафти і газу.

