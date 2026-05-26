Нафтовий нокаут Кремля: ЗСУ повністю зупинили роботу стратегічного НПЗ

Сизранський НПЗ після атаки / © російські телеграм-канали

Сили оборони України завдали нищівних ударів по військових об’єктах та логістиці ворога. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив повне зупинення роботи російського нафтопереробного заводу «Сызранский». Окрім цього, уражено командні пункти, склади дронів та новітню РЛС окупантів.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ в Мережі.

25-26 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей — командний пункт противника в районі Очеретиного на Донеччині та пункт управління полку поблизу Верхньої Криниці у Запорізькій області.

Також під удар потрапили пункти управління БпЛА російських військ у районах Нестерянки (Запорізька область) та Новогродівки на Донеччині.

Крім цього, українські сили уразили склад дронів та склад матеріально-технічного забезпечення поблизу Новопетриківки Донецької області, а також ще один склад матеріально-технічних засобів у Донецьку.

Окремо повідомляється про ураження залізничної цистерни з паливно-мастильними матеріалами в районі Дебальцевого Донецької області.

За результатами попередніх ударів Генштаб підтвердив зупинення роботи НПЗ «Сызранский» у Самарській області Росії, по якому Сили оборони України завдали удару 21 травня.

Також уражена 25 травня лінійна виробничо-диспетчерська станція «Ярославль» зазнала пошкоджень обладнання та резервуарів.

А ще підтверджено ураження 24 травня російської радіолокаційної станції 1Л125 «Ниобий-СВ» у районі Ярська Луганської області.

Нагадаємо, 21 травня повідомлялося, що у Росії після атаки Сил оборони палає Сизранський НПЗ, про що свідчать відео місцевих жителів. Цей завод належить до Самарського вузла «Роснефти» (разом із Куйбишевським та Новокуйбишевським) і здатний переробляти від 7 до 8,9 млн т нафти щороку.

