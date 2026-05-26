Маша Єфросиніна розчулила поцілунками і танцем з чоловіком-військовим на своє 47-річчя

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Реклама

Українська телеведуча Маша Єфросиніна замилувала прихильників теплими кадрами з чоловіком Тимуром Хромаєвим.

Так, днями знаменитість відсвяткувала свій день народження — ведучій виповнилося 47 років. З нагоди особливого дня зірка поділилася атмосферою святкування та показала зворушливі моменти, які провела поруч із коханим.

У своєму Instagram Єфросиніна опублікувала кари, де вона в елегантній лимонній сукні та на підборах танцює разом із чоловіком. Тимур для святкового вечора обрав класичний костюм. Подружжя ніжно обіймалося та повільно танцювало під живе виконання каверу пісні «Нас нема» Ірини Білик.

Реклама

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

До слова, через військову службу Тимура подружжя нині нечасто має можливість проводити час разом. Саме тому такі миті для них стали ще більш цінними та особливими. Також на святі було присутньо чимало гостей. Наприкінці вечора Маша задула свічки на торті й випромінювала щастя.

Маша Єфросиніна з чоловіком / © instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, Тимур Хромаєв долучився до Сил оборони України у перші тижні після початку повномасштабного вторгнення. Вже навесні цього року стало відомо, що чоловік ведучої працює у складі команди українських фахівців, які займаються посиленням захисту країни від повітряних загроз.

Новини партнерів