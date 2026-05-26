Сімейний лікар та експерт з інсуліну Девід Анвін заявив, що простий тест із мотузкою або ниткою може допомогти оцінити метаболічне здоров’я та звернути увагу на можливі проблеми, пов’язані з вісцеральним жиром. За його словами, для перевірки не потрібні аналізи чи спеціальне обладнання.

Про це повідомило видання Unilad.

Лікар пояснив, що тест ґрунтується на співвідношенні талії до зросту — цей показник використовують для оцінки рівня вісцерального жиру.

Анвін наголосив, що жир у ділянці живота є небезпечнішим для метаболічного здоров’я, ніж відкладення на руках чи ногах. Йдеться саме про вісцеральний жир, який накопичується навколо внутрішніх органів.

Для проходження тесту потрібно взяти мотузку або нитку завдовжки зі зріст людини та скласти її навпіл. Далі половиною мотузки слід обхопити найширшу частину живота. Якщо краї сходяться — показник вважають нормальним. Якщо ні, лікар радить звернути увагу на стан здоров’я.

За словами Анвіна, одним із загальновизнаних орієнтирів метаболічного здоров’я є правило, за яким об’єм талії має бути меншим за половину зросту.

Також лікар згадав дослідження професора Роя Тейлора, згідно з яким жирова дистрофія печінки може розвиватися приблизно за десять років до появи помітних симптомів. Він додав, що жир із часом здатен накопичуватися і в підшлунковій залозі, яка виробляє інсулін.

Анвін пояснив, що це може впливати на здатність організму контролювати рівень глюкози в крові. За його словами, на стадії переддіабету низьковуглеводна дієта здатна вплинути на перебіг захворювання.

