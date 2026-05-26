Одеський суддя Дмитро Тишко / © Скріншот з відео

На рахунках батьків судді Київського районного суду Одеси Дмитра Тишка в банках РФ на території окупованого Криму зберігаються мільйони рублів, походження яких не підтверджується їхніми офіційними доходами.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання «Слідство.Інфо».

Журналісти викрили статки родини судді Дмитра Тишка — що відомо

Як йдеться у розслідуванні журналістів, за даними з російських баз, які оприлюднили медійники, динаміка накопичень на рахунках родичів судді виглядає так:

2021 рік: 2,6 мільйона рублів (майже 1 мільйон гривень за тогочасним курсом);

2022 рік: сума зросла майже втричі — до 7,3 мільйона рублів (3,6 мільйона гривень);

2023 рік: на рахунках зафіксовано 5,8 мільйона рублів (понад 2,5 мільйона гривень);

2024 рік: сума становила 5 мільйонів рублів (2,1 мільйона гривень).

Розслідувачі зазначають, що офіційні заробітки батьків не дозволили б заощадити такі кошти. Батько судді, Анатолій Тишко, після анексії півострова працював начальником дільниці в транспортному цеху підконтрольного окупаційній владі КП «ЖитлосервісКерч», де його зарплата в еквіваленті становила до 30 тисяч гривень.

Журналісти зазначають, що його мати наразі перебуває на пенсії. Раніше працювала двірником. Отримати коментар безпосередньо у батьків журналістам не вдалося. Сам суддя Дмитро Тишко в розмові з представниками преси заперечив співпрацю родичів із РФ, проте уникав обговорення їхнього фінансового стану.

«Ніколи не працювали в жодних органах окупаційної влади», — заявив він, запевнивши, що його батьки є звичайними пенсіонерами.

Говорити про наявність грошей у російських фінустановах Дмитро Тишко відмовився.

Що ще відомо про Дмитра Тишка

Журналісти також нагадали про інші резонансні факти з біографії служителя Феміди. Зокрема, у 2014 році, працювавши в Центральному районному суді Миколаєва, він призначив домашній арешт Костянтину Ковальову — підозрюваному у держзраді та підготовці збройного захоплення Миколаївської ОДА. Після цього рішення фігурант утік до російських бойовиків на окуповані території.

Крім того, у 2024 році суддя понад три місяці не передавав в управління АРМА заарештоване майно родини російського генерала Михайла Дмитрієва в Одесі вартістю близько 1,5 мільйона доларів, аргументуючи це недоліками у клопотанні.

На тлі цих подій Дмитро Тишко нещодавно не зміг пройти співбесіду на посаду судді Одеського апеляційного суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визнала його таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак подав апеляцію до Вищого антикорупційного суду щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 140 млн грн. Проте сьогодні ВАКС її відхилив.

