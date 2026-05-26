ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Батьки одеського судді тримають мільйони рублів у банках РФ — Слідство.Інфо

У батьків одеського судді Дмитра Тишка знайшли мільйони рублів у банках РФ. Походження коштів не збігається з їхніми доходами в окупованому Криму.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Одеський суддя Дмитро Тишко

Одеський суддя Дмитро Тишко / © Скріншот з відео

На рахунках батьків судді Київського районного суду Одеси Дмитра Тишка в банках РФ на території окупованого Криму зберігаються мільйони рублів, походження яких не підтверджується їхніми офіційними доходами.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів видання «Слідство.Інфо».

Журналісти викрили статки родини судді Дмитра Тишка — що відомо

Як йдеться у розслідуванні журналістів, за даними з російських баз, які оприлюднили медійники, динаміка накопичень на рахунках родичів судді виглядає так:

  • 2021 рік: 2,6 мільйона рублів (майже 1 мільйон гривень за тогочасним курсом);

  • 2022 рік: сума зросла майже втричі — до 7,3 мільйона рублів (3,6 мільйона гривень);

  • 2023 рік: на рахунках зафіксовано 5,8 мільйона рублів (понад 2,5 мільйона гривень);

  • 2024 рік: сума становила 5 мільйонів рублів (2,1 мільйона гривень).

Розслідувачі зазначають, що офіційні заробітки батьків не дозволили б заощадити такі кошти. Батько судді, Анатолій Тишко, після анексії півострова працював начальником дільниці в транспортному цеху підконтрольного окупаційній владі КП «ЖитлосервісКерч», де його зарплата в еквіваленті становила до 30 тисяч гривень.

Журналісти зазначають, що його мати наразі перебуває на пенсії. Раніше працювала двірником. Отримати коментар безпосередньо у батьків журналістам не вдалося. Сам суддя Дмитро Тишко в розмові з представниками преси заперечив співпрацю родичів із РФ, проте уникав обговорення їхнього фінансового стану.

«Ніколи не працювали в жодних органах окупаційної влади», — заявив він, запевнивши, що його батьки є звичайними пенсіонерами.

Говорити про наявність грошей у російських фінустановах Дмитро Тишко відмовився.

Що ще відомо про Дмитра Тишка

Журналісти також нагадали про інші резонансні факти з біографії служителя Феміди. Зокрема, у 2014 році, працювавши в Центральному районному суді Миколаєва, він призначив домашній арешт Костянтину Ковальову — підозрюваному у держзраді та підготовці збройного захоплення Миколаївської ОДА. Після цього рішення фігурант утік до російських бойовиків на окуповані території.

Крім того, у 2024 році суддя понад три місяці не передавав в управління АРМА заарештоване майно родини російського генерала Михайла Дмитрієва в Одесі вартістю близько 1,5 мільйона доларів, аргументуючи це недоліками у клопотанні.

На тлі цих подій Дмитро Тишко нещодавно не зміг пройти співбесіду на посаду судді Одеського апеляційного суду. Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) визнала його таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя в суді апеляційної інстанції.

Нагадаємо, колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак подав апеляцію до Вищого антикорупційного суду щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 140 млн грн. Проте сьогодні ВАКС її відхилив.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie