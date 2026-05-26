Одесский судья Дмитрий Тишко

На счетах родителей судьи Киевского районного суда Одессы Дмитрия Тишко в банках РФ на территории оккупированного Крыма хранятся миллионы рублей, происхождение которых не подтверждается их официальными доходами.

Об этом говорится в расследовании журналистов издания «Следство.Инфо».

Журналисты разоблачили состояние семьи судьи Дмитрия Тишко — что известно

Как говорится в расследовании журналистов, по данным из российских баз, обнародованных медийщиками, динамика накоплений на счетах родственников судьи выглядит так:

2021 год: 2,6 миллиона рублей (почти 1 миллион гривен по тогдашнему курсу);

2022 год: сумма выросла почти втрое — до 7,3 миллиона рублей (3,6 миллиона гривен);

2023 год: на счетах зафиксировано 5,8 миллиона рублей (свыше 2,5 миллиона гривен);

2024 год: сумма составила 5 миллионов рублей (2,1 миллиона гривен).

Расследователи отмечают, что официальные заработки родителей не позволили сэкономить такие средства. Отец судьи, Анатолий Тишко, после аннексии полуострова работал начальником участка в транспортном цехе подконтрольного оккупационным властям КП «ЖилсервисКерчь», где его зарплата в эквиваленте составляла до 30 тысяч гривен.

Журналисты отмечают, что его мать находится на пенсии. Раньше работала дворником. Получить комментарий непосредственно у родителей журналистам не удалось. Сам судья Дмитрий Тишко в разговоре с представителями прессы отрицал сотрудничество родственников из РФ, однако избегал обсуждения их финансового положения.

«Никогда не работали ни в каких органах оккупационных властей», — заявил он, заверив, что его родители являются обычными пенсионерами.

Говорить о наличии денег у российских финучреждений Дмитрий Тишко отказался.

Что еще известно о Дмитрии Тишке

Журналисты также напомнили о других резонансных фактах из биографии служителя Фемиды. В частности, в 2014 году, работая в Центральном районном суде Николаева, он назначил домашний арест Константину Ковалеву — подозреваемому в госизмене и подготовке вооруженного захвата Николаевской ОГА. После этого решение фигурант сбежал в российские боевики на оккупированные территории.

Кроме того, в 2024 году судья больше трех месяцев не передавал в управление АРМА арестованное имущество семьи российского генерала Михаила Дмитриева в Одессе стоимостью около 1,5 миллиона долларов, аргументируя это недостатками в ходатайстве.

На фоне происшедшего Дмитрий Тишко недавно не смог пройти собеседование на должность судьи Одесского апелляционного суда. Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) признала его не подтвердившим способности осуществлять правосудие в суде апелляционной инстанции.

