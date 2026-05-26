Трамп серьезно болен?: экс-врачи Белого дома заявили о тревожных сигналах

Здоровье Трампа / © Associated Press

Бывшие врачи Белого дома забили тревогу, ведь президент США Дональд Трамп в третий раз за последнее время обращается за помощью к врачам. Они сообщают, что Трамп три раза обращался к врачам за последние 13 месяцев.

Об этом пишет Bored Panda.

Врачи Белого дома, которые там больше не работают, выразили обеспокоенность тем, что Дональд Трамп обращается к врачам, а американцам об этом ничего не сообщают. Они жалуются на отсутствие прозрачности в вопросах здоровья президента США.

Трамп вступил в должность президента США в январе 2025 года. С тех пор ему по крайней мере трижды требовалась помощь врачей.

Трамп — самый старый человек, когда-либо занимавший пост президента США. Сейчас ему 79 лет. Недавние публичные выступления президента США подпитали публичные дискуссии о том, что он может быть нездоровым.

Особенно люди обращают внимание на количество синяков на его руках, а также красные пятна на шее и руках. Люди воспринимают это как признаки болезни, о которой не сообщают.

Бывший врач президентов Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы Джеффри Кульман призвал Трампа пройти когнитивные обследования. А бывший кардиолог Белого дома Джонатан Райнер предполагает, что Белый дом непрозрачен в вопросах здоровья Трампа.

На фото с разных мероприятий люди заметили у Трампа набухшие лодыжки и постоянную сонливость. Сегодня, 26 мая, у Трампа снова запланирован визит к врачу. Об этом пишет Washington Post.

Трамп сегодня может посетить медицинский центр имени Уолтера Рида, где пройдет медицинское и стоматологическое обследование. В апреле прошлого года он прошел ежегодное медицинское обследование, однако в октябре 2025 снова обратился к врачам.

Во время второго визита в больницу Трампу сделали компьютерную томографию, которую назвали профилактической. Белый дом сообщил, что в прошлом году Трампу диагностировали хроническую венозную недостаточность. Это довольно распространенное заболевание, следствием которого может стать опухание ног и лодыжек.

Эта болезнь обычно не угрожает жизни.

Ранее Трамп заявлял, что синяки на его руках — следствие приема аспирина.

Опрос Washington Post, ABC News и Ipsos, проведенный в прошлом месяце, показал, что 44% американцев считают Трампа пригодным для исполнения обязанностей главнокомандующего. Количество таких людей постоянно уменьшается. 40% американцев считают, что Трамп обладает остротой умственных способностей, чтобы быть президентом.

