Пара купила комод у секондгенді і не повірила власним очам: що було всередині (відео)

Комод (ілюстративне фото) / © Credits

Подружжя зі США придбало вживані меблі та навіть не підозрювало, який сюрприз чекає на них усередині.

Про це повідомляє Mirror.

На оприлюднених кадрах зафіксовано момент, коли за допомогою ліхтарика пара оглядає задню внутрішню частину купленого комода. Між двома дерев’яними деталями конструкції вони помітили складені гроші.

«Це непогані гроші», — каже чоловік.

Спочатку дружина припустила, що там лежить близько 20 доларів, і чоловік погодився з цим варіантом. Проте коли вони почали розгортати схованку, всередині виявилася велика стодоларова банкнота. Це неабияк здивувало та розсмішило подружжя, а чоловік одразу припустив, що загалом там може бути десь 500 доларів.

Загалом у пачці виявилося десять купюр номіналом по 50 доларів та одна стодоларова банкнота, що сумарно склало 600 доларів.

«600 баксів, крихітко! Вони ж усі старі, чувак. Я ще не бачив, щоб сотенькі та п’ятдесятьки так складалися», — емоційно прокоментував знахідку американець, а його дружина додала: «Це божевілля».

Після цього подружжя вирішило перевірити й інші відділення куплених меблів. Чоловік запропонував пошукати ретельніше, припустивши, що колишній власник міг навмисно заховати там щось іще. Дружина погодилася з тим, що це була свідома схованка.

Згодом в іншій частині комода чоловік знайшов золоту монету в захисному пластиковому футлярі із зображенням мультяшного дракона з одного боку та невідомими символами з іншого.

«Це підробка, але круто. Щось на кшталт китайської монети на удачу, мабуть. Він милий, ким би він не був», — резюмував він.

Більше в комоді нічого не знайшли. У соцмережах пара написала, що їм неймовірно пощастило, адже таку велику знахідку вони виявили вперше. Пізніше дружина додала, що більшість купюр були старого дизайну — 1960-х років, а одна — 1950 року.

Глядачі у коментарях порадили віднести гроші до оцінювача, оскільки старі банкноти можуть коштувати дорожче за свій номінал. Також користувачі зазначили, що в ті роки 600 доларів були величезними грошима — як близько 6000 доларів сьогодні.

