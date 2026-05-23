Жінка виграла 30 доларів у лотерею, а за кілька хвилин стала мільйонеркою

Лотерея / © Pixabay

У штаті Мічиган, США, 39-річна мешканка округу Дженесі виграла мільйон доларів у лотерею після того, як витратила попередній виграш у 30 доларів на нові квитки.

Про це повідомило видання Unilad.

Американка розповіла, що того дня не планувала купувати лотерейні квитки. Вона святкувала Сінко де Майо разом із подругою, і саме подруга запропонувала зупинитися біля магазину та придбати квитки.

Спочатку жінка виграла 30 доларів. Після цього вона вирішила використати виграш для купівлі ще двох квитків миттєвої лотереї. Один із них приніс їй головний приз — 1 мільйон доларів.

«Я подряпала їх у магазині та побігла до машини, плачучи, коли побачила, що виграла мільйон доларів. Це було неймовірно! Я досі намагаюся це осмислити», — сказала переможниця.

Виграшний квиток жінка придбала у магазині Liquor Wheel у місті Флінт. Свій приз вона забрала у штаб-квартирі лотереї та обрала одноразову виплату замість ануїтету. Загальна сума виплати склала приблизно 693 тисячі доларів.

За словами жінки, частину грошей вона планує витратити на будинок і автомобіль для батьків, а решту — заощадити. Переможним для американки став квиток гри Lucky Stars Instant Game вартістю 5 доларів.

