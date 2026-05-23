Британський генерал пояснив, чому слід боятися російської армії

Один з головнокомандувачів армії Великої Британії заявив, що російська армія зараз є «грізним ворогом» і «значно більш смертоносною», ніж коли Путін вторгся в Україну.

Про це пише Daily Mail.

Керівник штаб-квартири Об’єднаного корпусу швидкого реагування (ARRC) у Великій Британії генерал-лейтенант Майк Елвісс заявив, що британська громадськість не усвідомлює масштабу загрози, яку становить Путін, так само, як цього не усвідомлюють сусіди Росії, хоча вона «безпосередня».

«Володимир Путін завжди прагнув Києва. Він казав це. Він вторгся. Він казав те саме про інші місця. Ми повинні бути військовими, які планують найгірші сценарії», — заявив британський генерал.

Генерал Елвісс стверджує, що НАТО наразі не зможе протистояти російському вторгненню, хоча, за його словами, Росія ще не в змозі його здійснити.

При цьому він додав, що війська Росії швидко навчаються на війні, що ведеться в Україні, а чотирирічна війна «промислового рівня» «загартувала в боях і випробувала на міцність» сили Путіна.

Британський генерал зауважив, що такі країни, як Швеція, Фінляндія та Естонія, цілком усвідомлюють, що це для них означає, адже «що далі на північ і схід Європи просуваєшся, то більше суспільство усвідомлює небезпеку, яку становить Путін».

При цьому він наголосив, що країни НАТО не можуть собі дозволити програти у «перегонах за переорієнтацію», коли закінчиться війна в Україні, і повинні бути готовими.

Майк Елвісс також зазначив, що штучний інтелект та технології зараз мають вирішальне значення в оборонній битві для перемоги у війні проти будь-якого супротивника.

Нагадаємо, нещодавно британські військові змоделювали сценарій війни у разі нападу Росії на НАТО, використовуючи штучний інтелект та нову систему бойової мережі під назвою ASGARD.

